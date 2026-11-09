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Elisio Lopes Jr. celebra novo trabalho em horário nobre da Globo: 'Vai falar sobre o presente'

Dramaturgo baiano fala sobre o convite de Rosane Svartman, a chegada ao horário nobre e os novos desafios na televisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:54

Elísio Lopes Jr.
Elísio Lopes Jr. Crédito: Divulgação

O dramaturgo baiano Elísio Lopes Jr. vai ampliar sua atuação na TV Globo e integrar a equipe de colaboradores da próxima novela das nove, escrita por Rosane Svartman. Depois de participar de produções como Amor Perfeito e assumir a autoria de A Nobreza do Amor, o artista encara o novo projeto como uma oportunidade de levar sua visão de Brasil ao horário nobre.

Em entrevista exclusiva ao site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO, ele fala sobre o convite, a admiração pela autora e a expectativa de trabalhar em uma trama conectada aos temas que atravessam o cotidiano do país. Na conversa, Elísio também comenta o amadurecimento profissional com A Nobreza do Amor, a importância de colocar uma princesa preta no centro da narrativa e os dez anos de trajetória na Globo. Confira a entrevista completa no site Ronaldo Jacobina.

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Tags:

Novelas Elísio Lopes jr.

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