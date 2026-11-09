TELEVISÃO

Elisio Lopes Jr. celebra novo trabalho em horário nobre da Globo: 'Vai falar sobre o presente'

Dramaturgo baiano fala sobre o convite de Rosane Svartman, a chegada ao horário nobre e os novos desafios na televisão

Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:54

Elísio Lopes Jr. Crédito: Divulgação

O dramaturgo baiano Elísio Lopes Jr. vai ampliar sua atuação na TV Globo e integrar a equipe de colaboradores da próxima novela das nove, escrita por Rosane Svartman. Depois de participar de produções como Amor Perfeito e assumir a autoria de A Nobreza do Amor, o artista encara o novo projeto como uma oportunidade de levar sua visão de Brasil ao horário nobre.