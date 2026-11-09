Elisio Lopes Jr. celebra novo trabalho em horário nobre da Globo: 'Vai falar sobre o presente'

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:54
O dramaturgo baiano Elísio Lopes Jr. vai ampliar sua atuação na TV Globo e integrar a equipe de colaboradores da próxima novela das nove, escrita por Rosane Svartman. Depois de participar de produções como Amor Perfeito e assumir a autoria de A Nobreza do Amor, o artista encara o novo projeto como uma oportunidade de levar sua visão de Brasil ao horário nobre.
Em entrevista exclusiva ao site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO, ele fala sobre o convite, a admiração pela autora e a expectativa de trabalhar em uma trama conectada aos temas que atravessam o cotidiano do país. Na conversa, Elísio também comenta o amadurecimento profissional com A Nobreza do Amor, a importância de colocar uma princesa preta no centro da narrativa e os dez anos de trajetória na Globo. Confira a entrevista completa no site Ronaldo Jacobina.