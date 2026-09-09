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Elon Musk se revolta com declaração da ex sobre acordo bilionário para silêncio após o casamento

Bilionário que tem 14 filhos e teria oferecido a influenciadora contratos para que mantivesse silêncio sobre ele

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:47

Elon Musk e Ashley St. Clair
Elon Musk e Ashley St. Clair Crédito: Reprodução

Elon Musk se manifestou por meio das redes sociais nesta quarta-feira (9) após Ashley St. Clair, mãe de seus filhos, ter afirmado que negou contrato de R$ 205 milhões para manter silêncio sobre o bilionário após o fim do relacionamento.

"Ela nunca recebeu essa oferta e tem um histórico de fazer alegações falsas", escreveu ele no X, rede social da qual é dono, em resposta a uma publicação do TMZ sobre o tema.

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Ashley tinha comentado sobre o contrato na última terça-feira (8) durante o Festival de Veneza, na Itália, onde participa do documentário Musk, dirigido por Alex Gibney.

"Quando você recebe uma oferta como essa, isso provoca um debate na sua cabeça sobre o que o seu discurso significa e quanto ele vale, e por que eles querem me oferecer essa quantia de dinheiro para eu não falar?", disse em coletiva de imprensa no evento, conforme publicação da Quem.

Além disso, Ashley tinha afirmado que a decisão de recusar o contrato permitiu que participasse do documentário que investiga a trajetória e influência do seu ex. "Quero dar o exemplo para os meus filhos de que você nunca deve escolher o conforto material em detrimento de falar a verdade", completou.

Musk e Ashley se aproximaram em meados de 2023, e tiveram um filho, Romulus, e se separaram. Desde então, os dois disputam a guarda da criança.

Em janeiro deste ano, Musk se pronunciou novamente sobre o assunto no X. "Entrarei com um pedido de guarda total hoje, considerando as declarações dela que insinuam que ela poderia fazer a transição de gênero de um menino de um ano", escreveu.

Em abril de 2025, o Wall Street Journal apontou Musk como pai da criança ao ter acesso a um teste da Labcorp que mostrou que as chances da criança ser filho do bilionário da tecnologia eram de 99,9999%.

Na mesma época, Ashley entrou com um pedido de guarda total pela criança e Musk teria oferecido a ela milhões de dólares somados a uma pensão alimentícia mensal de US$ 100 milhões (R$ 510 milhões), para que ela não falasse sobre sua paternidade.

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