FLAGRA NO AEROPORTO

Elton John deixa o Brasil em cadeira de rodas após show no Rock in Rio

Cantor de 79 anos usou o equipamento para se deslocar até o jatinho no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 00:07

Elton John no Rock in Rio 2026 Crédito: Reprodução

Elton John deixou o Brasil nesta terça-feira (8), um dia depois de se apresentar no Rock in Rio 2026. O cantor foi visto usando uma cadeira de rodas durante o embarque em um jatinho no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

O artista chegou à área destinada a jatos particulares acompanhado da equipe, do marido, David Furnish, e do filho mais novo, Elijah, de 13 anos. Antes de entrar no terminal, Elton ainda posou sorridente ao lado dos agentes responsáveis pela escolta.

Elton John encomendou joias feitas com as próprias rótulas retiradas em cirurgia 1 de 5

Na sequência, o músico utilizou uma cadeira de rodas para percorrer o trajeto entre o hangar e a porta da aeronave. O jatinho decolou no início da noite. O material não informa o motivo pelo qual Elton utilizou o equipamento.

A aparição aconteceu depois de Elton John encerrar o primeiro fim de semana do Rock in Rio. O britânico foi a principal atração da noite de segunda-feira (7) e realizou no festival uma apresentação exclusiva na América Latina.

Durante o show, o cantor explicou por que decidiu voltar ao país mesmo depois de encerrar as grandes turnês. Elton se despediu das turnês mundiais em 2023, mas continua realizando apresentações pontuais.

"Queria vir ao Brasil. Parei de tocar ao vivo, e não consegui vir aqui com minha última turnê por conta da COVID. Fiquei muito triste. Então, quando me chamaram ao Rock in Rio, disse sim! Obrigado Brasil por ser uma parte tão linda da minha vida", declarou durante a apresentação.