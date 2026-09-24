CURIOSIDADES

Em 1929, milhares de trabalhadores escavaram uma rocha gigante, ergueram uma das maiores obras da Espanha, que abastece 1,5 milhão de famílias

Escavada dentro dos cânions do rio Douro, a Central de Aldeadávila transformou uma região isolada em símbolo da engenharia e da força humana



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:15

Trabalhadores acompanham uma das etapas da construção da Central Hidrelétrica de Aldeadávila, obra que transformou os cânions do rio Douro em um dos maiores complexos hidrelétricos da Espanha Crédito: Arquivo histórico

Durante décadas, milhares de trabalhadores enfrentaram condições extremas para abrir caminho no interior das rochas e erguer uma das obras de engenharia mais impressionantes da Europa. Entre paredões de granito e o curso do rio Douro, a construção dos Saltos do Duero mudou completamente a paisagem da fronteira entre Espanha e Portugal.

Localizada na bacia do Douro, a Central Hidrelétrica de Aldeadávila impressiona não apenas pela dimensão da estrutura, mas também pela forma como foi incorporada ao relevo natural. Parte das instalações foi escavada diretamente na rocha dos cânions, aproveitando as características do terreno para abrigar os equipamentos responsáveis pela geração de energia.

Embora atualmente funcione como uma das principais estruturas energéticas da Espanha, o complexo carrega uma história marcada pelo esforço de trabalhadores que precisaram construir caminhos, túneis e estruturas provisórias em uma área de difícil acesso.

1929 operários 1 de 5

A obra que transformou os cânions do Douro

A construção dos Saltos do Duero começou em um cenário completamente diferente do atual. A região apresentava grandes desafios de transporte e logística, já que o terreno acidentado dificultava a chegada de materiais e máquinas.

Para viabilizar o projeto, foi necessário criar uma verdadeira estrutura de apoio, com estradas, pontes, linhas ferroviárias temporárias e novos núcleos de trabalhadores espalhados pela área. A movimentação envolveu milhares de operários responsáveis por avançar sobre uma paisagem dominada por pedras e desníveis naturais.

Além da construção da barragem, uma das principais marcas do empreendimento foi a decisão de aproveitar o interior das montanhas. Dessa forma, grande parte das instalações ficou protegida dentro da própria formação rochosa dos cânions do Douro.

Uma usina escondida dentro da montanha

Ao contrário de muitas hidrelétricas que se destacam visualmente pela presença de grandes edifícios externos, Aldeadávila chama atenção pela integração com o ambiente natural. A engenharia utilizou a própria rocha como parte da estrutura, criando espaços subterrâneos para abrigar equipamentos.

O resultado foi uma obra que mistura tecnologia e geologia. De um lado, estão os enormes paredões naturais formados ao longo de milhares de anos; do outro, corredores, galerias e estruturas construídas pelo trabalho humano.

Com o passar do tempo, a central se tornou uma referência da engenharia do século XX, justamente pela capacidade de adaptar uma grande infraestrutura às características do território.

Números impressionantes de uma gigante da energia

Atualmente, o complexo de Aldeadávila reúne duas centrais responsáveis pela produção de eletricidade. A primeira, Aldeadávila I, possui potência instalada de 809,71 MW, enquanto a segunda, Aldeadávila II, inaugurada em 1986, acrescentou outros 432,93 MW ao sistema.

Somadas, as estruturas alcançam 1.242 MW de potência instalada, capacidade suficiente para atender cerca de 1,5 milhão de famílias. A produção da usina representa uma parcela significativa da geração hidrelétrica espanhola.

A barragem possui 139,50 metros de altura e 250 metros de comprimento, formando um reservatório capaz de armazenar até 115 hectômetros cúbicos de água em uma área de 368 hectares.

Uma paisagem que une natureza e engenharia

Além da importância energética, Aldeadávila também se tornou um ponto de interesse pela paisagem ao redor. Os cânions do Douro criam um cenário de grandes paredões rochosos, enquanto a estrutura da usina aparece integrada ao ambiente.

A combinação entre o rio, as montanhas e as instalações construídas no interior da pedra transformou o local em um exemplo de como grandes obras podem modificar uma região sem apagar completamente suas características naturais.