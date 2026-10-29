OCEANO VIVO

Em 1978, pneus com concreto foram jogados no mar dos EUA: um recife artificial se formou, atraiu peixes e lagostas, e revela como o fundo do mar mudou em décadas

Lançado nos Estados Unidos, projeto transformou o fundo do mar em refúgio para peixes, lagostas e outras espécies



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 23:23

estruturas submersas passaram a oferecer espaços de proteção para peixes, lagostas e outros organismos Crédito: Foto: Alexey Demidov- Pexels

Em 1978, uma iniciativa nos Estados Unidos levou milhares de pneus preenchidos com concreto para o fundo do oceano. Décadas depois, as estruturas continuam sendo utilizadas como abrigo por diferentes espécies marinhas e ajudam a transformar uma área arenosa em um ambiente mais favorável à vida aquática.

A experiência aconteceu na costa de Yarmouth, em Massachusetts, e deu origem ao primeiro recife artificial autorizado do estado. O projeto foi desenvolvido para criar espaços de abrigo em uma região com pouca estrutura natural para peixes e outros organismos.

Pneu no mar 1 de 4

O que começou como uma tentativa de modificar o relevo do fundo do mar se tornou um exemplo de como estruturas submersas podem favorecer a ocupação de determinadas áreas por animais marinhos. A história também mostra por que o planejamento e o monitoramento são fundamentais nesse tipo de iniciativa.

Como os pneus foram parar no fundo do oceano?

O projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Recursos Naturais de Yarmouth, com apoio da Divisão de Pesca Marinha de Massachusetts. A área escolhida fica no Estreito de Nantucket, a cerca de 3,5 quilômetros ao sul da foz do rio Bass.

O local apresentava um fundo predominantemente arenoso e relativamente plano. Por isso, os responsáveis decidiram instalar estruturas capazes de criar pontos elevados e espaços protegidos, oferecendo condições diferentes das encontradas no entorno.

A solução escolhida utilizou pneus descartados preenchidos com concreto. Cada unidade era formada por três a cinco pneus, unidos em conjuntos para aumentar o peso e reduzir o risco de deslocamento pelas correntes marítimas.

Por que as estruturas atraíram peixes e lagostas?

Os recifes naturais oferecem superfícies irregulares, fendas e espaços onde diferentes animais conseguem se esconder, encontrar alimento e se reproduzir. Em regiões com poucos desses elementos, estruturas artificiais podem ajudar a preencher parte dessa lacuna.

No caso de Yarmouth, os pneus e o concreto criaram áreas com diferentes níveis de relevo. Os espaços entre os materiais passaram a funcionar como possíveis esconderijos para peixes e invertebrados.

Com o passar do tempo, essas superfícies também podem ser colonizadas por organismos que servem de alimento para outras espécies. Isso contribui para estabelecer relações entre diferentes animais no ambiente submerso.

o recife artificial de Yarmouth, nos Estados Unidos, transformou uma área arenosa do fundo do mar Crédito: Foto: Francesco Ungaro- Pexels

Entre as espécies registradas no recife de Yarmouth estão:

Robalo-negro: peixe associado a ambientes costeiros e estruturas submersas.

Tautoga: espécie que utiliza áreas rochosas e outros ambientes com abrigo.

Sargo: peixe encontrado entre as espécies que frequentam o recife.

Lagostas: crustáceos que podem utilizar espaços protegidos no fundo marinho.

Mexilhões-azuis: moluscos capazes de se fixar em superfícies adequadas.

Lulas: animais que também aparecem nos registros da fauna local.

A lista de espécies observadas pela Divisão de Pesca Marinha de Massachusetts inclui ainda outros peixes, moluscos e organismos marinhos. A presença desses animais demonstra que o local é utilizado por uma comunidade diversificada, embora não signifique que todas as espécies dependam exclusivamente das estruturas artificiais.

O que aconteceu com os pneus depois de décadas?

Um dos aspectos mais importantes do projeto foi a estabilidade das estruturas. Em muitos experimentos com pneus no mar, a falta de peso ou de fixação adequada permitiu que os materiais se espalhassem, prejudicando o funcionamento do recife.

Em Yarmouth, o concreto foi utilizado como lastro, e os pneus foram agrupados para formar unidades mais pesadas. Levantamentos realizados décadas após a instalação indicaram pouco deslocamento dos materiais para fora da área autorizada.

Uma avaliação conduzida em 2010 também identificou concentrações elevadas de peixes em partes do recife com maior densidade de estruturas. Entre as espécies encontradas em números expressivos estavam o sargo e o robalo-negro.

Leia mais Pedágio pode sair de graça para idosos e pessoas com deficiência: experiência testa critérios para disponibilizar benefício no Brasil