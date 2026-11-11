CONHEÇA A HISTÓRIA

Em 1995, ator famoso comprou rancho milionário do tamanho de 76 campos de futebol; 21 anos depois, doou terra sem cobrar um único real

Clint Eastwood adquiriu propriedade de 54 hectares na Califórnia em 1995 e, décadas depois, destinou parte da área à preservação ambiental

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:49

Clint Eastwood Crédito: Reprodução

Clint Eastwood construiu uma trajetória de sucesso em Hollywood, mas também deixou sua marca longe das telas. Aos 96 anos, o ator e cineasta tem uma ligação antiga com Carmel, na Califórnia, onde investiu parte de seu patrimônio para impedir a expansão imobiliária sobre uma área natural. Décadas depois, a iniciativa se transformou em um projeto de conservação ambiental que ajuda a proteger o ecossistema do rio Carmel.

Em 1995, Eastwood comprou uma propriedade rural de aproximadamente 54 hectares às margens do rio, conhecida como Odello Artichoke Fields. O terreno, que funcionava como uma plantação de alcachofras, estava ameaçado por um projeto imobiliário que previa a construção de 82 casas. Ao adquirir a área, o ator ajudou a impedir que o empreendimento residencial avançasse.

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A compra foi feita em conjunto com sua então esposa, Margaret Johnson. Nos anos seguintes, parte da propriedade foi destinada à preservação ambiental. Em vez de manter toda a área sob seu domínio, Eastwood e Maggie Johnson realizaram doações à organização sem fins lucrativos Big Sur Land Trust.

Ligação com Carmel começou na juventude

A relação de Clint Eastwood com a região é anterior à compra do terreno. Em 1951, quando foi convocado para o Exército, ele ficou estacionado em Fort Ord, antiga base militar próxima à Baía de Monterey. Foi nesse período que desenvolveu uma ligação com a paisagem local.

"Fui convocado para o Exército em 1951 e fiquei estacionado em Fort Ord", contou o ator em entrevista ao Land Report, em 2007. "Sempre gostei de Carmel. Pensei que, se um dia eu pudesse me sustentar lá ou descobrisse como ganhar a vida lá, talvez gostasse de morar lá", completou.

Anos depois, Eastwood também se envolveu com a política local. Ele foi prefeito de Carmel-by-the-Sea entre 1986 e 1988. Antes de comprar os campos de Odello, o ator já havia investido em outra propriedade ameaçada pela expansão imobiliária: o Mission Ranch.

Adquirido em 1986, o imóvel corria o risco de ser demolido para dar lugar a um empreendimento residencial. A compra de Eastwood ajudou a preservar áreas úmidas e campos costeiros da região. Atualmente, o local funciona como uma pousada.

Doações ajudaram a recuperar o rio Carmel

A contribuição de Eastwood para a conservação ambiental ganhou novos capítulos depois da aquisição dos campos de Odello. Em 1997, ele e Maggie Johnson doaram aproximadamente 20 hectares à Big Sur Land Trust. Em 2016, fizeram uma segunda doação, de cerca de 32 hectares. Juntas, as duas áreas somam aproximadamente 52 hectares.

Os terrenos passaram a integrar o Carmel River FREE, projeto voltado à recuperação da planície de inundação do rio Carmel, no condado de Monterey. A iniciativa busca restaurar o funcionamento natural do curso d'água, proteger a vegetação e os habitats de animais da região e reduzir os riscos de enchentes para as comunidades próximas.

O projeto também procura melhorar as condições ambientais para espécies que dependem do rio, como a truta-arco-íris. Entre as estratégias estão a recuperação de áreas naturais e a criação de condições para que a água se espalhe pela planície de inundação durante períodos de cheia, diminuindo a pressão sobre propriedades vizinhas.

A iniciativa foi idealizada para conciliar a proteção da natureza com a segurança das comunidades próximas. Em vez de recorrer apenas a estruturas artificiais para conter as enchentes, o projeto aposta na restauração do próprio ambiente natural.

"Ver a restauração, as melhorias na planície de inundação, os benefícios para a comunidade e para o meio ambiente, tudo se concretizando é realmente gratificante", afirmou Eastwood, segundo um artigo publicado pela Good News Network.