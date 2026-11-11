Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em 1995, ator famoso comprou rancho milionário do tamanho de 76 campos de futebol; 21 anos depois, doou terra sem cobrar um único real

Clint Eastwood adquiriu propriedade de 54 hectares na Califórnia em 1995 e, décadas depois, destinou parte da área à preservação ambiental

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:49

Clint Eastwood
Clint Eastwood Crédito: Reprodução

Clint Eastwood construiu uma trajetória de sucesso em Hollywood, mas também deixou sua marca longe das telas. Aos 96 anos, o ator e cineasta tem uma ligação antiga com Carmel, na Califórnia, onde investiu parte de seu patrimônio para impedir a expansão imobiliária sobre uma área natural. Décadas depois, a iniciativa se transformou em um projeto de conservação ambiental que ajuda a proteger o ecossistema do rio Carmel.

Em 1995, Eastwood comprou uma propriedade rural de aproximadamente 54 hectares às margens do rio, conhecida como Odello Artichoke Fields. O terreno, que funcionava como uma plantação de alcachofras, estava ameaçado por um projeto imobiliário que previa a construção de 82 casas. Ao adquirir a área, o ator ajudou a impedir que o empreendimento residencial avançasse.

Clint Eastwood

Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
Clint Eastwood por Reprodução
1 de 9
Clint Eastwood por Reprodução

A compra foi feita em conjunto com sua então esposa, Margaret Johnson. Nos anos seguintes, parte da propriedade foi destinada à preservação ambiental. Em vez de manter toda a área sob seu domínio, Eastwood e Maggie Johnson realizaram doações à organização sem fins lucrativos Big Sur Land Trust.

Ligação com Carmel começou na juventude

A relação de Clint Eastwood com a região é anterior à compra do terreno. Em 1951, quando foi convocado para o Exército, ele ficou estacionado em Fort Ord, antiga base militar próxima à Baía de Monterey. Foi nesse período que desenvolveu uma ligação com a paisagem local.

"Fui convocado para o Exército em 1951 e fiquei estacionado em Fort Ord", contou o ator em entrevista ao Land Report, em 2007. "Sempre gostei de Carmel. Pensei que, se um dia eu pudesse me sustentar lá ou descobrisse como ganhar a vida lá, talvez gostasse de morar lá", completou.

Anos depois, Eastwood também se envolveu com a política local. Ele foi prefeito de Carmel-by-the-Sea entre 1986 e 1988. Antes de comprar os campos de Odello, o ator já havia investido em outra propriedade ameaçada pela expansão imobiliária: o Mission Ranch.

Adquirido em 1986, o imóvel corria o risco de ser demolido para dar lugar a um empreendimento residencial. A compra de Eastwood ajudou a preservar áreas úmidas e campos costeiros da região. Atualmente, o local funciona como uma pousada.

Doações ajudaram a recuperar o rio Carmel

A contribuição de Eastwood para a conservação ambiental ganhou novos capítulos depois da aquisição dos campos de Odello. Em 1997, ele e Maggie Johnson doaram aproximadamente 20 hectares à Big Sur Land Trust. Em 2016, fizeram uma segunda doação, de cerca de 32 hectares. Juntas, as duas áreas somam aproximadamente 52 hectares.

Os terrenos passaram a integrar o Carmel River FREE, projeto voltado à recuperação da planície de inundação do rio Carmel, no condado de Monterey. A iniciativa busca restaurar o funcionamento natural do curso d'água, proteger a vegetação e os habitats de animais da região e reduzir os riscos de enchentes para as comunidades próximas.

O projeto também procura melhorar as condições ambientais para espécies que dependem do rio, como a truta-arco-íris. Entre as estratégias estão a recuperação de áreas naturais e a criação de condições para que a água se espalhe pela planície de inundação durante períodos de cheia, diminuindo a pressão sobre propriedades vizinhas.

A iniciativa foi idealizada para conciliar a proteção da natureza com a segurança das comunidades próximas. Em vez de recorrer apenas a estruturas artificiais para conter as enchentes, o projeto aposta na restauração do próprio ambiente natural.

"Ver a restauração, as melhorias na planície de inundação, os benefícios para a comunidade e para o meio ambiente, tudo se concretizando é realmente gratificante", afirmou Eastwood, segundo um artigo publicado pela Good News Network.

A atuação ambiental do ator também foi retratada no documentário Why On Earth, no qual ele aparece como narrador e personagem central. Na produção, Eastwood falou sobre sua relação com os animais e a importância de preservar a vida selvagem. "Sou uma pessoa que gosta de animais, aprecio a beleza deles. Gosto simplesmente de ver tudo vivo", declarou.

Leia mais

Imagem - Natal em Orlando: veja atrações, parques e eventos especiais para aproveitar a temporada de 2026

Natal em Orlando: veja atrações, parques e eventos especiais para aproveitar a temporada de 2026

Imagem - Desconvite para madrinha, troca de farpas e body splash: entenda o barraco entre Maya Massafera e Apoline

Desconvite para madrinha, troca de farpas e body splash: entenda o barraco entre Maya Massafera e Apoline

Imagem - Cadê o dinheiro? Áudio vazado revela Erasmo Carlos indignado cobrando filho: 'Estou trabalhando de graça'

Cadê o dinheiro? Áudio vazado revela Erasmo Carlos indignado cobrando filho: 'Estou trabalhando de graça'

Mais recentes

Imagem - Aos 26 anos, Francesco realizou sonho de andar de Ferrari: três anos depois, morreu aos 29 com doença genética: 'a velocidade me faz sentir vivo'

Aos 26 anos, Francesco realizou sonho de andar de Ferrari: três anos depois, morreu aos 29 com doença genética: 'a velocidade me faz sentir vivo'
Imagem - Caso FHC: Alzheimer avançado pode deixar paciente acamado, sem fala e totalmente dependente

Caso FHC: Alzheimer avançado pode deixar paciente acamado, sem fala e totalmente dependente
Imagem - NASA abre vagas para astronautas: veja os requisitos para participar de missões à Lua e a Marte, e como fazer a inscrição

NASA abre vagas para astronautas: veja os requisitos para participar de missões à Lua e a Marte, e como fazer a inscrição