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'Em casa não havia absolutamente nada': ele nasceu em uma aldeia humilde, começou a trabalhar aos 14 anos e hoje é dono de uma das maiores fortunas do mundo

Amancio Ortega teve uma infância humilde antes de construir o império bilionário com a Zara

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 09:45

Amancio Ortega Crédito: Divulgação

Antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, Amancio Ortega teve uma infância marcada por poucos recursos e mudanças frequentes de cidade. Cofundador da Zara e responsável pela criação do grupo Inditex, o empresário espanhol completou 90 anos em 28 de março de 2026. Uma declaração antiga sobre sua origem voltou a ser lembrada neste ano: "Em casa, não havia absolutamente nada, mas fomos criados com bons valores".

A frase ajuda a contextualizar os primeiros anos de vida do empresário, que nasceu em 1936 na pequena aldeia de Busdongo de Arbas, na província de León, Espanha. Como relatou a revista Woman, a trajetória de Ortega começou longe do ambiente de negócios que marcaria sua vida adulta.

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A família havia se mudado para a região em janeiro de 1935, por causa do trabalho do pai na estação ferroviária. Segundo um perfil publicado pelo jornal Diario de León, ele atuava na instalação de sistemas de sinalização ferroviária para a empresa Caminos de Hierro de España, antecessora da Renfe, e não propriamente como chefe da estação, como algumas biografias costumam descrevê-lo.

Busdongo de Arbas ficava no início do Passo de Pajares, trecho ferroviário que permitia a ligação entre León e as Astúrias, atravessando a Cordilheira Cantábrica. A profissão do pai, portanto, influenciava diretamente a rotina da família.

Amancio Ortega começou a trabalhar aos 14 anos

A permanência de Ortega na província de León durou pouco mais de um ano e meio. Uma nova transferência profissional do pai levou a família primeiro para Tolosa, em Gipuzkoa, e, em 1944, para A Coruña, na Galícia. Foi nessa cidade que o futuro empresário cresceu e teve seus primeiros contatos com o mercado de trabalho.

Aos 14 anos, começou a trabalhar como entregador na loja de camisas Gala. A experiência marcou o início de sua trajetória profissional, que mais tarde o levaria a construir um império no setor de moda.

Parte das informações sobre essa fase está reunida na biografia "Este é Amancio Ortega. O homem que criou a Zara", escrita por Covadonga O'Shea a partir de conversas com o empresário. A obra apresenta detalhes sobre a origem humilde da família e o contexto em que ele cresceu.

A fortuna e as doações de Amancio Ortega

Décadas depois de começar a trabalhar como entregador, Ortega se tornou um dos empresários mais ricos do planeta. Fundador da Inditex, conglomerado que reúne marcas como a Zara, ele apareceu na décima posição do ranking mundial de bilionários da Forbes em 2026.

Além dos negócios, o empresário também está ligado a iniciativas filantrópicas por meio da Fundação Amancio Ortega, criada em 2001. Uma parcela expressiva dos recursos destinados pela instituição é voltada à saúde pública, especialmente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer.

Em outubro de 2015, a fundação anunciou uma doação de quase 17 milhões de euros à Galícia para a compra de 16 mamógrafos digitais e 12 aceleradores lineares. Dois anos depois, anunciou um programa de aproximadamente 320 milhões de euros para renovar equipamentos de diagnóstico e tratamento oncológico em hospitais públicos de todas as comunidades autônomas da Espanha. A própria instituição estimou o investimento em 310 milhões de euros.

Em outubro de 2021, a entidade anunciou ainda a doação de 280 milhões de euros ao Ministério da Saúde espanhol para a aquisição de dez equipamentos de terapia de prótons, tecnologia utilizada no tratamento do câncer e considerada especialmente benéfica para pacientes infantis.

Durante os meses mais críticos da pandemia de Covid-19, entre março e setembro de 2020, a fundação também comprou e doou 950 ventiladores, 17 milhões de máscaras filtrantes, 1,4 milhão de kits de detecção e 350 leitos hospitalares para unidades de saúde espanholas.