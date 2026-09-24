LUTO

Em cerimônia fechada, amigos e parentes se despedem do cantor Rick nesta quinta (24); saiba detalhes

Cantor sertanejo, de 59 anos, faleceu após acidente de helicóptero em Santa Catarina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:18

Rick, da dupla com Renner Crédito: Reprodução

O corpo do sertanejo Rick, da dupla com Renner, começou a ser velado na manhã desta quinta-feira (24) no Jardim Cemitério Pax, em Sorocaba, interior de São Paulo. A pedido dos familiares, o espaço permanece com portões fechados e sem permissão para entrada de fãs ou da imprensa. Segundo a TV Globo, o enterro acontece no final da tarde, previsto para as 17h.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero 1 de 9

Mesmo com a restrição, admiradores do músico se reuniram do lado de fora para tentar prestar uma última homenagem. O primeiro a chegar ao local foi o empresário Marcos Nascimento, genro de Rick e empresário da dupla sertaneja. Ao longo da manhã, diversos nomes da música marcaram presença, como os sertanejos Altair e Alexandre, enquanto coroas de flores foram enviadas por artistas como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Rionegro e Solimões.

A escolha de Sorocaba para a despedida partiu de uma ligação construída pela família no interior paulista. O parceiro de palco, Renner, vive na zona leste do município, bem próximo ao local do sepultamento. Além disso, Rick manteve por anos uma residência em Itu, onde mora a filha Mônica. Já o outro filho do artista, Victor Henrique, vive na cidade vizinha Votorantim.

Em uma homenagem emocionante divulgada nas redes sociais, Geralda Helena, casada há quatro décadas com o artista, explicou as razões da cerimônia fechada. Ela ressaltou que, enquanto o Rick pertencia aos palcos e a milhões de brasileiros, aquele instante pertencia ao Geraldo, pai e avô.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero 1 de 23

"Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor. Mas, neste último momento, ali já não estará o Rick. Estará apenas o corpo do nosso Geraldo", escreveu a viúva.

O acidente e as investigações

Geraldo Antônio de Carvalho, nome de batismo do cantor, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. O voo saiu na tarde de segunda-feira (21) de Porto Belo com destino a São Joaquim, e sumiu dos radares durante o trajeto.

Os destroços foram achados pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (22), em Urubici. A colisão não deixou sobreviventes. Além do artista, viajavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC 1 de 11

Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já recuperaram a caixa-preta com os registros de áudio da cabine. O equipamento seguiu para Brasília, onde os técnicos trabalharão na extração dos áudios para esclarecer as causas da queda.