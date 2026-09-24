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Em cerimônia fechada, amigos e parentes se despedem do cantor Rick nesta quinta (24); saiba detalhes

Cantor sertanejo, de 59 anos, faleceu após acidente de helicóptero em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:18

Rick
Rick, da dupla com Renner  Crédito: Reprodução

O corpo do sertanejo Rick, da dupla com Renner, começou a ser velado na manhã desta quinta-feira (24) no Jardim Cemitério Pax, em Sorocaba, interior de São Paulo. A pedido dos familiares, o espaço permanece com portões fechados e sem permissão para entrada de fãs ou da imprensa. Segundo a TV Globo, o enterro acontece no final da tarde, previsto para as 17h.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero

Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo por Reprodução/Instagram
Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram

Mesmo com a restrição, admiradores do músico se reuniram do lado de fora para tentar prestar uma última homenagem. O primeiro a chegar ao local foi o empresário Marcos Nascimento, genro de Rick e empresário da dupla sertaneja. Ao longo da manhã, diversos nomes da música marcaram presença, como os sertanejos Altair e Alexandre, enquanto coroas de flores foram enviadas por artistas como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Rionegro e Solimões.

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Imagem - Quem são piloto e copiloto que morreram em acidente aéreo envolvendo helicóptero que estava o cantor Rick

Quem são piloto e copiloto que morreram em acidente aéreo envolvendo helicóptero que estava o cantor Rick

Imagem - Quem era Paulo Soares, videomaker que morreu em queda de helicóptero com Rick, da dupla com Renner

Quem era Paulo Soares, videomaker que morreu em queda de helicóptero com Rick, da dupla com Renner

Imagem - Quem era Bruno Avelar, empresário e conselheiro de Augusto Cury que morreu em acidente de helicóptero com o cantor Rick

Quem era Bruno Avelar, empresário e conselheiro de Augusto Cury que morreu em acidente de helicóptero com o cantor Rick

A escolha de Sorocaba para a despedida partiu de uma ligação construída pela família no interior paulista. O parceiro de palco, Renner, vive na zona leste do município, bem próximo ao local do sepultamento. Além disso, Rick manteve por anos uma residência em Itu, onde mora a filha Mônica. Já o outro filho do artista, Victor Henrique, vive na cidade vizinha Votorantim.

Em uma homenagem emocionante divulgada nas redes sociais, Geralda Helena, casada há quatro décadas com o artista, explicou as razões da cerimônia fechada. Ela ressaltou que, enquanto o Rick pertencia aos palcos e a milhões de brasileiros, aquele instante pertencia ao Geraldo, pai e avô.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

"Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor. Mas, neste último momento, ali já não estará o Rick. Estará apenas o corpo do nosso Geraldo", escreveu a viúva.

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  • O acidente e as investigações

Geraldo Antônio de Carvalho, nome de batismo do cantor, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. O voo saiu na tarde de segunda-feira (21) de Porto Belo com destino a São Joaquim, e sumiu dos radares durante o trajeto.

Os destroços foram achados pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (22), em Urubici. A colisão não deixou sobreviventes. Além do artista, viajavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já recuperaram a caixa-preta com os registros de áudio da cabine. O equipamento seguiu para Brasília, onde os técnicos trabalharão na extração dos áudios para esclarecer as causas da queda.

Rick deixa uma trajetória de quatro décadas na música, período em que vendeu mais de 10 milhões de discos ao lado de Renner. O sucesso começou nos anos 1990 com o estouro do hit 'Ela É Demais', abrindo caminho para clássicos como 'Filha', 'Nos Bares da Cidade'e 'Nóis Tropica, Mas Não Cai'. O sertanejo deixa a esposa, dois filhos e quatro netos.

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Música Acidente Cantor Sertanejo Enterro Sertanejo Velório Santa Catarina Dupla Sertaneja Sorocaba Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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