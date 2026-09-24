Em cerimônia fechada, amigos e parentes se despedem do cantor Rick nesta quinta (24); saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:18
O corpo do sertanejo Rick, da dupla com Renner, começou a ser velado na manhã desta quinta-feira (24) no Jardim Cemitério Pax, em Sorocaba, interior de São Paulo. A pedido dos familiares, o espaço permanece com portões fechados e sem permissão para entrada de fãs ou da imprensa. Segundo a TV Globo, o enterro acontece no final da tarde, previsto para as 17h.
Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero
Mesmo com a restrição, admiradores do músico se reuniram do lado de fora para tentar prestar uma última homenagem. O primeiro a chegar ao local foi o empresário Marcos Nascimento, genro de Rick e empresário da dupla sertaneja. Ao longo da manhã, diversos nomes da música marcaram presença, como os sertanejos Altair e Alexandre, enquanto coroas de flores foram enviadas por artistas como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Rionegro e Solimões.
A escolha de Sorocaba para a despedida partiu de uma ligação construída pela família no interior paulista. O parceiro de palco, Renner, vive na zona leste do município, bem próximo ao local do sepultamento. Além disso, Rick manteve por anos uma residência em Itu, onde mora a filha Mônica. Já o outro filho do artista, Victor Henrique, vive na cidade vizinha Votorantim.
Em uma homenagem emocionante divulgada nas redes sociais, Geralda Helena, casada há quatro décadas com o artista, explicou as razões da cerimônia fechada. Ela ressaltou que, enquanto o Rick pertencia aos palcos e a milhões de brasileiros, aquele instante pertencia ao Geraldo, pai e avô.
Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero
"Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor. Mas, neste último momento, ali já não estará o Rick. Estará apenas o corpo do nosso Geraldo", escreveu a viúva.
Geraldo Antônio de Carvalho, nome de batismo do cantor, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. O voo saiu na tarde de segunda-feira (21) de Porto Belo com destino a São Joaquim, e sumiu dos radares durante o trajeto.
Os destroços foram achados pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (22), em Urubici. A colisão não deixou sobreviventes. Além do artista, viajavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC
Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já recuperaram a caixa-preta com os registros de áudio da cabine. O equipamento seguiu para Brasília, onde os técnicos trabalharão na extração dos áudios para esclarecer as causas da queda.
Rick deixa uma trajetória de quatro décadas na música, período em que vendeu mais de 10 milhões de discos ao lado de Renner. O sucesso começou nos anos 1990 com o estouro do hit 'Ela É Demais', abrindo caminho para clássicos como 'Filha', 'Nos Bares da Cidade'e 'Nóis Tropica, Mas Não Cai'. O sertanejo deixa a esposa, dois filhos e quatro netos.