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Em clima de Halloween, Cinemark exibe clássicos do terror com ingressos a partir de R$ 13

Os filmes ficam em cartaz de 15 a 31 de outubro, com preços promocionais em salas de todo o país

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:14

"Corra!" (2017) será um dos filmes disponíveis na Temporada do Terror do Cinemark Crédito: Divulgação / IMDb

A rede Cinemark promove, entre os dias 15 e 31 de outubro, a Temporada do Terror 2026 em celebração ao período de Halloween. Durante o período informado, os ingressos custarão a partir de R$ 13 para uma seleção especial de títulos de suspense e horror.

A programação reúne desde clássicos do cinema, como A Hora do Pesadelo (1984), Carrie, a Estranha (1976), Os Pássaros (1963) e O Exorcista (1973), até produções recentes, como Corra! (2017) e a pré-estreia do longa Cara-de-Barro (2026), da DC. A cada dia haverá um filme diferente e, em 31 de outubro, a Cinemark terá uma edição especial de Halloween com valores promocionais em sessões selecionadas.

Filmes da Temporada do Terror 2026 no Cinemark

Corra! (2017) por Divulgação / IMDb
A Hora do Pesadelo (1984) por Reprodução
O Exorcista (1973) por Reprodução
1 de 3
Corra! (2017) por Divulgação / IMDb

Os ingressos custam a partir de R$ 13 para sessões 2D realizadas de segunda a quarta-feira, enquanto de quinta a domingo, o preço mínimo é R$ 17. O valor promocional é válido exclusivamente para as produções da Temporada do Terror. Para exibições nas salas XD, 3D, VIP e D-BOX, os preços variam conforme a sessão escolhida. A promoção não é cumulativa com outros descontos ou benefícios vigentes.

De segunda a quarta-feira:

2D: a partir de R$ 13,00;

3D: a partir de R$ 16,00;

XD, VIP e D-BOX: a partir de R$ 17,00.

De quinta a domingo:

2D: a partir de R$ 17,00;

3D: a partir de R$ 20,00;

XD, VIP e D-BOX: a partir de R$ 22,00.

A venda antecipada teve início no dia 1º de outubro, por meio do site oficial e do aplicativo da rede. Em Salvador, o Cinemark está localizado no Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores.

Mais informações, como a programação completa, o regulamento e os cinemas participantes, podem ser acessadas no site oficial do Cinemark.

Confira a programação da Temporada do Terror 2026 no Cinemark:

15/10 (quinta-feira) – "A Bruxa" (2015)

16/10 (sexta-feira) – “A Hora do Pesadelo” (1984)

17/10 (sábado) – “Carrie, a Estranha” (1976)

18/10 (domingo) – “Corra!” (2017)

19/10 (segunda-feira) – “Os Pássaros” (1963)

20/10 (terça-feira) – “O Exorcista” (1973)

21/10 (quarta-feira) – “Cara-de-Barro” (2026)

31/10 (sábado) – Especial de Halloween

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