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Em clima de romance, Shawn Mendes surge aos beijos com Bruna Marquezine na web; veja

Músico canadense compartilhou registros do casal no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:30

Rancho de R$ 3 milhões onde Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtiram fim de semana romântico
Bruna Marquezine e Shawn Mendes Crédito: Reprodução

O cantor Shawn Mendes, de 28 anos, movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (26) ao divulgar uma sequência de fotos inéditas com Bruna Marquezine, de 31. O principal destaque do post traz o casal aos beijos em um gramado, com o artista abraçando a atriz pela cintura.

Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto

Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes com Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes com Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Álbum de fotos publicado por Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto por Reprodução/Instagram
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Shawn Mendes dá beijão em Bruna Marquezine em nova foto por Reprodução/Instagram

O álbum, publicado no formato de carrossel, também mostra o cantor ao lado de Chihiro, cachorrinha de Bruna adotada na época de seu antigo namoro com João Guilherme. Entre as imagens da tarde no campo, o canadense incluiu registros em que aparece tocando piano.

Sasha Meneghel, estilista e amiga pessoal de Bruna, comentou com emojis de coração. Outros fãs aproveitaram a rara demonstração pública de afeto para cobrar um passo mais sério na relação, com pedidos bem-humorados de casamento.

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O romance começou no final do ano passado. Desde então, Shawn frequenta o Brasil com regularidade. Ele acompanhou a brasileira em viagens pelo país, curtiu o Carnaval em Salvador e marcou presença no réveillon de São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Semana de Moda de Milão

Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram

Em setembro, os dois posaram juntos na primeira fila da grife italiana Gucci durante a Semana de Moda de Milão, evento semestral onde marcas de luxo mostram suas novas coleções para marcas e imprensa internacional.

Recentemente, Shawn confirmou que montou um estúdio para produzir seu próximo trabalho em solo brasileiro. Ele declarou que tem aproveitado o intervalo após sua última turnê para focar na vida pessoal e construir uma rotina ao lado de Bruna.

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Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

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