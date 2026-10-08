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Em coma há quase 10 anos, herdeira bilionária das Pernambucanas tem dívida de R$ 62 mil e não é localizada pela Justiça

Comgás tenta receber R$ 62.337,92 por 14 contas de gás em aberto, mas não conseguiu entregar a intimação nos endereços indicados à Justiça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:28

Anita Harley, herdeira da Pernambucanas
Anita Harley, herdeira da Pernambucanas Crédito: Reprodução

Uma ação de cobrança movida pela Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) contra Anita Harley, herdeira da Pernambucanas, ganhou um capítulo inusitado. A empresa tenta receber uma dívida de R$ 62.337,92 referente a 14 contas de gás em aberto, mas não conseguiu localizar a empresária para entregar a intimação. O processo poderá ser arquivado pela Justiça ainda neste mês caso a notificação não seja realizada.

As informações foram publicadas pelo Metrópoles. Nas últimas semanas, segundo o site, foram feitas tentativas de entrega de documentos em endereços ligados a Anita Harley em São Paulo e Recife. Na capital paulista, um dos locais indicados é a mansão de 96 cômodos associada à empresária. Nenhuma das buscas, porém, resultou na intimação.

Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
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'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay

A dificuldade ocorre porque Anita está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e permanece em coma desde novembro de 2016, quando sofreu um AVC hemorrágico. A condição de saúde da herdeira já foi abordada em reportagens e no documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley.

Segundo relatos apresentados na produção, o quarto onde Anita está internada é vigiado 24 horas por seguranças. Desde 2022, as visitas à empresária estão proibidas por determinação judicial, em meio à disputa pela curatela e pelo patrimônio da herdeira.

Cobrança envolve 14 contas de gás

A ação foi aberta pela Comgás em 16 de junho deste ano. A concessionária cobra nominalmente Anita Harley pelo não pagamento de 14 faturas consecutivas, referentes ao período entre julho de 2025 e maio de 2026.

Mansão de Anita Harley

Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução | Globoplay
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução | Globoplay
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução | Globoplay
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução | Globoplay
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
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Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução
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Mansão é avaliada em R$ 50 milhões por Reprodução

Ao todo, o débito chega a R$ 62.337,92. As cobranças estão relacionadas a dois imóveis localizados no bairro da Aclimação, em São Paulo. Um deles é a mansão ligada à relação de Anita com Sônia Soares, conhecida como Suzuki, que está envolvida na disputa judicial pelo patrimônio da empresária.

Com 96 cômodos, 37 banheiros e cinco cozinhas, o imóvel tem aparência de palacete europeu e é avaliado em mais de R$ 50 milhões. Segundo Suzuki, a propriedade teria sido construída e presenteada a ela por Anita para que as duas pudessem morar juntas.

A Comgás e a advogada responsável pela ação foram procuradas pelo Metrópoles, mas não haviam se manifestado até a publicação das informações. O curador e representante legal de Anita Harley também foi procurado. O espaço permanece aberto para manifestações.

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