CELEBRIDADES

Em dia especial, Anitta aparece ao lado de Danilo Mesquita antes de coroação na Grande Rio

Ator baiano é apontado como novo affair da cantora

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:34

Anitta será coroada nova rainha da Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Em um dia especial, Anitta compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo (20) em que aparece cercada por amigos e familiares, antes da cerimônia que marcará sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio. Entre as pessoas que aparecem na gravação está o ator baiano Danilo Mesquita, apontado como affair da cantora.

Os dois ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento. Os rumores sobre o romance começaram em agosto, quando Anitta e Danilo passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões. Desde então, os dois também foram flagrados em momentos de intimidade no Rio de Janeiro.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando 1 de 12

Coroação

A cerimônia que marcará a chegada oficial de Anitta ao posto de rainha de bateria da Grande Rio acontece neste domingo, na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.