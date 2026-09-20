Em dia especial, Anitta aparece ao lado de Danilo Mesquita antes de coroação na Grande Rio

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Alô Alô Bahia
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:34
Em um dia especial, Anitta compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo (20) em que aparece cercada por amigos e familiares, antes da cerimônia que marcará sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio. Entre as pessoas que aparecem na gravação está o ator baiano Danilo Mesquita, apontado como affair da cantora.
Os dois ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento. Os rumores sobre o romance começaram em agosto, quando Anitta e Danilo passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões. Desde então, os dois também foram flagrados em momentos de intimidade no Rio de Janeiro.
Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando
Coroação
A cerimônia que marcará a chegada oficial de Anitta ao posto de rainha de bateria da Grande Rio acontece neste domingo, na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
O evento também está relacionado à escolha do samba-enredo que a agremiação levará para o Carnaval de 2027. Anitta participa da disputa como compositora de uma das obras que concorrem para representar a escola na Avenida.