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Em dia especial, Anitta aparece ao lado de Danilo Mesquita antes de coroação na Grande Rio

Ator baiano é apontado como novo affair da cantora

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:34

Anitta será coroada nova rainha da Grande Rio
Anitta será coroada nova rainha da Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Em um dia especial, Anitta compartilhou um vídeo nas redes sociais neste domingo (20) em que aparece cercada por amigos e familiares, antes da cerimônia que marcará sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio. Entre as pessoas que aparecem na gravação está o ator baiano Danilo Mesquita, apontado como affair da cantora.

Os dois ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento. Os rumores sobre o romance começaram em agosto, quando Anitta e Danilo passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões. Desde então, os dois também foram flagrados em momentos de intimidade no Rio de Janeiro.

Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados de mãos dadas e se beijando

Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@andreilara
Anitta e Danilo Mesquita por Reprodução/Instagram
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita são flagrados deixando teatro juntos no Rio por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam supostamente vivendo um romance por Reprodução
Danilo Mesquita no show de Anitta em São Paulo por Reprodução
Anitta e Danilo Mesquita estariam vivendo um romance por Reprodução/Instagram
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Anitta e Danilo Mesquita se beijaram, no show de Jau, na Casa Savana, na noite de domingo (23) por Reprodução/@dailydogarotinho

Coroação

A cerimônia que marcará a chegada oficial de Anitta ao posto de rainha de bateria da Grande Rio acontece neste domingo, na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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O evento também está relacionado à escolha do samba-enredo que a agremiação levará para o Carnaval de 2027. Anitta participa da disputa como compositora de uma das obras que concorrem para representar a escola na Avenida.

Tags:

Anitta Danilo Mesquita

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