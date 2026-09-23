LUTO

Em estado de choque, cantor Renner precisa ser sedado após saber da morte de Rick

Parceiro de palco por mais de 30 anos, o sertanejo precisou de ajuda médica ao receber a confirmação do trágico acidente de helicóptero na Serra Catarinense

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:38

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

O sertanejo Renner precisou de atendimento médico nesta terça-feira (22) logo após ser informado sobre a morte de Rick, seu companheiro de estrada por mais de três décadas. O cantor de 59 anos perdeu a vida após a queda de um helicóptero no interior de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelas equipes de resgate dos Bombeiros.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero 1 de 23

A informação sobre o estado de saúde de Renner foi divulgada durante a transmissão ao vivo do programa Fofocalizando, exibido pelo SBT. Bastante abalado e sem condições emocionais de lidar com a perda, o músico entrou em choque e precisou receber remédios controlados para conseguir se acalmar.

De acordo com a apresentadora Gaby Cabrini, a notícia gerou desespero no artista. Em contato com pessoas do círculo íntimo da dupla sertaneja, ela confirmou que o cantor não resistiu ao impacto da notícia e precisou de ajuda em sua casa.

Recentemente, durante uma participação no podcast Segundeiro Raiz, Renner abriu o coração ao relembrar a trajetória com o parceiro e reforçou a forte dependência mútua construída na carreira. Na ocasião, ele definiu Rick como sua base diária e descreveu a convivência como algo que ultrapassava qualquer compromisso profissional.

Na mesma conversa, o sertanejo destacou o carinho e o medo constante que sentia pelo bem-estar do amigo. Ele afirmou que olhar para a história da dupla era como rever a própria infância e frisou que a lealdade entre os dois não tinha preço. A notícia da tragédia mobilizou fãs e amigos do meio artístico, enquanto a família de Rick ainda organiza os detalhes das cerimônias de despedida.

Relembre o acidente

O helicóptero que levava o artista desapareceu dos radares na tarde de segunda-feira (21), durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim (SC). As condições climáticas na região eram severas, com registros de fortes rajadas de vento e chuva de granizo, o principal fator apontado como causa da queda.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Após horas de buscas intensas, os destroços da aeronave foram localizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina por volta do meio-dia de terça-feira (22), em uma região de mata fechada na cidade de Urubici.