Em estado de choque, cantor Renner precisa ser sedado após saber da morte de Rick

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:38
O sertanejo Renner precisou de atendimento médico nesta terça-feira (22) logo após ser informado sobre a morte de Rick, seu companheiro de estrada por mais de três décadas. O cantor de 59 anos perdeu a vida após a queda de um helicóptero no interior de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelas equipes de resgate dos Bombeiros.
Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero
A informação sobre o estado de saúde de Renner foi divulgada durante a transmissão ao vivo do programa Fofocalizando, exibido pelo SBT. Bastante abalado e sem condições emocionais de lidar com a perda, o músico entrou em choque e precisou receber remédios controlados para conseguir se acalmar.
De acordo com a apresentadora Gaby Cabrini, a notícia gerou desespero no artista. Em contato com pessoas do círculo íntimo da dupla sertaneja, ela confirmou que o cantor não resistiu ao impacto da notícia e precisou de ajuda em sua casa.
Recentemente, durante uma participação no podcast Segundeiro Raiz, Renner abriu o coração ao relembrar a trajetória com o parceiro e reforçou a forte dependência mútua construída na carreira. Na ocasião, ele definiu Rick como sua base diária e descreveu a convivência como algo que ultrapassava qualquer compromisso profissional.
Na mesma conversa, o sertanejo destacou o carinho e o medo constante que sentia pelo bem-estar do amigo. Ele afirmou que olhar para a história da dupla era como rever a própria infância e frisou que a lealdade entre os dois não tinha preço. A notícia da tragédia mobilizou fãs e amigos do meio artístico, enquanto a família de Rick ainda organiza os detalhes das cerimônias de despedida.
O helicóptero que levava o artista desapareceu dos radares na tarde de segunda-feira (21), durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim (SC). As condições climáticas na região eram severas, com registros de fortes rajadas de vento e chuva de granizo, o principal fator apontado como causa da queda.
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados
Após horas de buscas intensas, os destroços da aeronave foram localizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina por volta do meio-dia de terça-feira (22), em uma região de mata fechada na cidade de Urubici.
A tragédia não deixou sobreviventes. Além de Rick, também perderam a vida os outros quatro ocupantes do voo, o empresário e palestrante Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.