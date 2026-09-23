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Em estado de choque, cantor Renner precisa ser sedado após saber da morte de Rick

Parceiro de palco por mais de 30 anos, o sertanejo precisou de ajuda médica ao receber a confirmação do trágico acidente de helicóptero na Serra Catarinense

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:38

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança”
Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

O sertanejo Renner precisou de atendimento médico nesta terça-feira (22) logo após ser informado sobre a morte de Rick, seu companheiro de estrada por mais de três décadas. O cantor de 59 anos perdeu a vida após a queda de um helicóptero no interior de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelas equipes de resgate dos Bombeiros.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

A informação sobre o estado de saúde de Renner foi divulgada durante a transmissão ao vivo do programa Fofocalizando, exibido pelo SBT. Bastante abalado e sem condições emocionais de lidar com a perda, o músico entrou em choque e precisou receber remédios controlados para conseguir se acalmar.

De acordo com a apresentadora Gaby Cabrini, a notícia gerou desespero no artista. Em contato com pessoas do círculo íntimo da dupla sertaneja, ela confirmou que o cantor não resistiu ao impacto da notícia e precisou de ajuda em sua casa.

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Recentemente, durante uma participação no podcast Segundeiro Raiz, Renner abriu o coração ao relembrar a trajetória com o parceiro e reforçou a forte dependência mútua construída na carreira. Na ocasião, ele definiu Rick como sua base diária e descreveu a convivência como algo que ultrapassava qualquer compromisso profissional.

Na mesma conversa, o sertanejo destacou o carinho e o medo constante que sentia pelo bem-estar do amigo. Ele afirmou que olhar para a história da dupla era como rever a própria infância e frisou que a lealdade entre os dois não tinha preço. A notícia da tragédia mobilizou fãs e amigos do meio artístico, enquanto a família de Rick ainda organiza os detalhes das cerimônias de despedida.

Relembre o acidente

O helicóptero que levava o artista desapareceu dos radares na tarde de segunda-feira (21), durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim (SC). As condições climáticas na região eram severas, com registros de fortes rajadas de vento e chuva de granizo, o principal fator apontado como causa da queda.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Após horas de buscas intensas, os destroços da aeronave foram localizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina por volta do meio-dia de terça-feira (22), em uma região de mata fechada na cidade de Urubici.

A tragédia não deixou sobreviventes. Além de Rick, também perderam a vida os outros quatro ocupantes do voo, o empresário e palestrante Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Tags:

Acidente Santa Catarina Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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