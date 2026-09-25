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Em lua de mel, Davi Brito brinca com possível gravidez da esposa: ‘Papai calabreso’

Ex-BBB e Emilly Araújo fizeram teste durante viagem pelos Emirados Árabes, mas resultado foi negativo

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:51

Davi Brito e Emilly Araújo fizeram teste de gravidez durante a lua de mel, mas o resultado deu negativo Crédito: Reprodução

Davi Brito e Emilly Araújo viveram um momento de suspense durante a lua de mel nos Emirados Árabes. O casal chegou a suspeitar de uma possível gravidez e decidiu fazer um teste para tirar a dúvida.

Nas redes sociais, Davi mostrou o momento em que os dois foram a uma farmácia para comprar o exame. Bem-humorado, o influenciador brincou com a possibilidade de se tornar pai: “Papai calabreso. Vamos lá fazer o exame!”

A felicidade de Davi Brito ao comprar para a esposa um teste de gravidez durante a lua de mel em Dubai. pic.twitter.com/xbUnzhfSAs — Central Reality (@centralreality) September 25, 2026

Emilly, porém, lembrou que utiliza Implanon, método contraceptivo em formato de bastão colocado sob a pele do braço. “Só vou estar grávida se Jesus quiser mesmo”, afirmou ela, ao comentar a situação.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo 1 de 68

O suspense ainda rendeu uma brincadeira de Davi. Segundo o ex-BBB, o teste havia dado negativo, mas ele decidiu pregar uma peça na esposa ao dizer que o resultado era positivo.

Depois da trollagem, veio a confirmação: o exame deu negativo. “Não foi dessa vez, mas tem muito tempo ainda. Vai acontecer!”, escreveu Davi.