Em lua de mel, Davi Brito brinca com possível gravidez da esposa: ‘Papai calabreso’

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:51
Davi Brito e Emilly Araújo viveram um momento de suspense durante a lua de mel nos Emirados Árabes. O casal chegou a suspeitar de uma possível gravidez e decidiu fazer um teste para tirar a dúvida.
Nas redes sociais, Davi mostrou o momento em que os dois foram a uma farmácia para comprar o exame. Bem-humorado, o influenciador brincou com a possibilidade de se tornar pai: “Papai calabreso. Vamos lá fazer o exame!”
Emilly, porém, lembrou que utiliza Implanon, método contraceptivo em formato de bastão colocado sob a pele do braço. “Só vou estar grávida se Jesus quiser mesmo”, afirmou ela, ao comentar a situação.
Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo
O suspense ainda rendeu uma brincadeira de Davi. Segundo o ex-BBB, o teste havia dado negativo, mas ele decidiu pregar uma peça na esposa ao dizer que o resultado era positivo.
Depois da trollagem, veio a confirmação: o exame deu negativo. “Não foi dessa vez, mas tem muito tempo ainda. Vai acontecer!”, escreveu Davi.
A situação aconteceu durante a viagem de lua de mel do casal, que compartilhou momentos da passagem pelos Emirados Árabes nas redes sociais.