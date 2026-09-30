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Em meio a ação de despejo e dívidas, Arthur Aguiar rebate piadas na web: 'Aguentaria se fosse com você?'

Ator usou as redes sociais para rebater piadas e desabafar sobre a exposição de dívidas que somam mais de R$ 560 mil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:33

Arthur Aguiar
Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/YouTube

Arthur Aguiar resolveu se manifestar publicamente nesta quarta-feira (30) após ver seu nome envolvido em uma sequência de cobranças judiciais. O campeão do BBB 22 virou assunto nas redes sociais diante de uma ordem de despejo por atrasos em aluguel e de um processo aberto por um banco cobrando faturas de cartões. Incomodado com a repercussão, o artista fez um desabafo no Instagram contra piadas e julgamentos sobre sua vida financeira.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci falaram sobre dívidas e ação de despejo

Arthur Aguiar desabafa após memes por ação de despejo por Reprodução/Redes Sociais
Jheny Santucci se pronunciou após a jornalista Fábia Oliveira expor dívidas altas em cartões de Arthur Aguiar e ação de despejo de imóvel em Pinheiros por Reprodução/Redes Sociais
Jheny Santucci se pronunciou após a jornalista Fábia Oliveira expor dívidas altas em cartões de Arthur Aguiar e ação de despejo de imóvel em Pinheiros por Reprodução/Redes Sociais
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Arthur Aguiar desabafa após memes por ação de despejo por Reprodução/Redes Sociais

Em um storie no Instagram, o ator lamentou a busca por audiência à custa dos problemas dos outros. "É triste ver como não existe mais limite pra nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independente do que isso pode gerar de dano no outro", disparou ele, questionando se quem faz deboche suportaria passar pelo mesmo tipo de exposição com a própria família.

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Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles, a crise veio à tona com uma ação que tramita na 4ª Vara Cível de Pinheiros, na capital paulista. A proprietária do imóvel onde Arthur reside cobra uma dívida calculada em R$ 166.028,30. Segundo o processo, o ator deixou de pagar os aluguéis e taxas a partir de maio deste ano.  

O juiz responsável pelo caso chegou a conceder uma liminar determinando que o artista saia voluntariamente do apartamento em até 15 dias, sob risco de desocupação forçada caso o valor não seja quitado. Para a notificação ter validade, a locadora ainda precisa acertar pendências de custas e caução judicial.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Ator e influenciadora digital por Reprodução | Instagram
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Ator e influenciadora digital por Reprodução | Instagram

A defesa de Arthur contesta a versão da dona do imóvel. Segundo o advogado Pablo Sukiennik, as informações narradas na petição não condizem com a realidade e a equipe jurídica apresentará os devidos esclarecimentos assim que for formalmente citada.

Além disso, o Banco Bradesco entrou com uma ação para reaver cerca de R$ 400 mil referentes a pendências acumuladas em seis cartões de crédito em nome do famoso. Para completar a fase turbulenta, a equipe de assessoria de imprensa que atendia Arthur Aguiar confirmou o encerramento do contrato de trabalho nos últimos dias, alegando divergências de opiniões entre as partes.

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