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Em meio a dificuldades financeiras, Fiuk anuncia novo negócio no setor automotivo

Cantor criou empresa de consignação e venda de carros e esclareceu que Dodge Viper de R$ 800 mil mostrado nas redes sociais não pertence a ele

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:19

Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk decidiu transformar a fase de dificuldades financeiras em um novo projeto profissional. Aos 35 anos, o cantor anunciou a criação da Fiukar, empresa voltada para consignação, curadoria, divulgação e venda de automóveis.

O anúncio também serviu para esclarecer uma situação que gerou comentários nas redes sociais. Recentemente, Fiuk apareceu ao lado de um Dodge Viper avaliado em R$ 800 mil, o que levou algumas pessoas a questionarem uma suposta ostentação em meio ao momento financeiro delicado que ele havia relatado.

Fiuk vende carro esportivo de luxo avaliado em R$ 800 mil 1 de 17

O artista explicou que o veículo faz parte do catálogo do novo negócio e não é propriedade dele. “Esse Viper não é meu. Eu queria que fosse simples assim. Mas já tem um monte de lugar dizendo que, no meio dessa crise financeira que eu tô vivendo, eu apareci vendendo o meu carro de R$ 800 mil. Só tem esse detalhe, esse carro não é meu”, afirmou.

Fiuk também reforçou que está trabalhando para reorganizar a vida financeira e que o novo empreendimento faz parte desse processo. “Eu falei que eu tô me reorganizando financeiramente e é exatamente o que eu tô fazendo. Trabalhando”, declarou.

O cantor ainda rebateu críticas sobre a exposição de carros de alto valor. Segundo ele, começar com veículos mais simples e conquistar clientes faz parte de sua trajetória no setor. “Vender um carro de R$ 800.000 não invalida a minha história. É parte dela”, disse.