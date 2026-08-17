Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio a polêmica com Xuxa, Mara Maravilha coloca figurinos clássicos à venda

Apresentadora colocou looks históricos à venda

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:04

Veja looks vendidos por Mara Maravilha
Veja looks vendidos por Mara Maravilha Crédito: Reprodução | Instagram

Mara Maravilha tem feito críticas a Xuxa Meneghel, sobretudo por causa de seu visual no show O Último Show da Nave, colocou à venda figurinos clássicos usados no Show Maravilha, no SBT, no começo da década de 1990.

“Contra fatos não há argumentos! Maravilha é sempre show! O perfeito contador de histórias é o tempo”, ironizou a famosa em uma das publicações.

Mara Maravilha coloca figurinos à venda

Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
Confira looks por Reprodução | Instagram
1 de 10
Confira looks por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Veja ex-BBBs que se candidataram às eleições 2026

Veja ex-BBBs que se candidataram às eleições 2026

Imagem - Após desabafo de crise financeira, Fiuk lança curso na web; saiba mais

Após desabafo de crise financeira, Fiuk lança curso na web; saiba mais

Imagem - Fiuk diz que foi ‘deserdado pelo pai’ e sobra até para Cleo Pires: ‘Eu recomeço quantas vezes eu precisar’

Fiuk diz que foi ‘deserdado pelo pai’ e sobra até para Cleo Pires: ‘Eu recomeço quantas vezes eu precisar’

Em seu perfil no Instagram, Mara compartilhou imagens dos looks colocados à venda. Entre eles está um conjunto branco e preto com cartola e botas inspirado em um piano e um body branco com rendas, pedrarias e franjas usados por ela em 1993.

“É isso! Não Pode Parar. Essa história não pode parar, e você pode continuar contando ela, tendo um pedacinho dela em suas mãos”, disse em outra publicação.

No Instagram, vários seguidores fizeram piada da apresentadora. “Tudo o que a Xuxa fazia, ela fazia na semana seguinte. Era divertido”, escreveu uma pessoa. “Você não acha que você é capaz de fazer sua luz brilhar sem ter que aparecer somente quando falo da Xuxa?”, perguntou outro homem.

“Ninguém apaga sua história, mas você deu as costas para o seu legado, para o seu público. Hoje você segue outro caminho que não é mais o secular”, disse outra pessoa.

Mara Maravilha criticou os looks, como o body usado por Xuxa no show que aconteceu em São Paulo, com argumento de que o evento traz canções infantis. Na semana passada, à apresentadora voltou a comentar a relação com Xuxa Meneghel e as recentes críticas que tem feito a apresentadora.

Em entrevista ao colunista Andrei Lara, do jornal O Dia, a cantora abriu o jogo sobre a polêmica que se intensificou após o encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança em 2023.

Mara abriu o coração sobre o sentimento de apagamento, dentro do contexto, por não fazer parte do grupo de apresentadoras loiras, e relacionou a ausência a questões envolvendo sua origem e aparência.

“Exatamente sobre não estar dentro desse contexto de loiras, eu acho que não é algo inerente só a atingir a artista Mara Maravilha. Acho que é algo que atinge uma nação cuja etnia, na sua maioria, é morena. É sobre o contexto geral. A minha ausência faz muito sucesso. Ponto”, declarou.

“Quando é preconceito, é contra negro, é contra gay, é contra nordestino, é contra humilde. Porque pobre, para mim, é satanás. Não existe pobre, existe gente humilde. Existe preconceito, o pré-conceito. Então, eu não sou a primeira nem a última que vive preconceitos”, disse ainda.

Tags:

Mara Maravilha

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês