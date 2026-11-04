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Em meio à polêmica de Marina Ruy Barbosa, perfil de Glória Maria publica homenagem à atriz

Publicação relembra a relação próxima entre a jornalista e a atriz, que eram comadres; homenagem surgiu durante repercussão de desentendimentos envolvendo Marina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:54

Perfil de Glória Maria resgata foto com Marina Ruy Barbosa
Perfil de Glória Maria resgata foto com Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Uma publicação no perfil oficial de Glória Maria chamou atenção em meio às polêmicas envolvendo Marina Ruy Barbosa. A conta mantida em homenagem à jornalista, que morreu em 2023, compartilhou uma fotografia antiga das duas com a legenda: “Em nome da amizade”.

O registro mostra Marina ao lado de Glória e das filhas da comunicadora, Maria Matta e Laura Matta, durante um dia de praia. A publicação também foi compartilhada por Maria, filha mais velha da jornalista, e relembrou a proximidade entre as famílias.

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa - Atriz e empresária, foi amiga de Marina por duas décadas e confirmou publicamente o fim da relação por Reprodução/Instagram
Lala Rudge — Empresária e influenciadora de moda, criticou publicamente a postura de Marina durante a repercussão do caso por Reprodução
Shantal — Influenciadora digital, demonstrou apoio às críticas feitas por Lala Rudge à atriz por Reprodução
Nati Vozza — Empresária e influenciadora, teve mensagens privadas atribuídas a uma conversa com Marina divulgadas nas redes sociais. por Reprodução
Camila Queiroz - Atriz que entrou na conversa após deixar de seguir Marina nas redes sociais, mas negou envolvimento na briga com Luma Costa por Reprodução
João Vicente de Castro - Ator e apresentador, saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
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Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram

A relação entre Marina e Glória ultrapassava a amizade. A jornalista foi madrinha do casamento da atriz com Alexandre Negrão, realizado em 2017. Marina também é madrinha de Laura, filha caçula da apresentadora.

Perfil de Glória Maria resgata foto com Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Homenagem acontece em meio a polêmicas de Marina

A lembrança foi publicada enquanto Marina enfrenta uma série de comentários sobre seus relacionamentos pessoais. Um dos episódios envolve o suposto rompimento da amizade com Luma Costa, com quem mantinha uma relação desde a infância. As duas deixaram de se seguir nas redes sociais, e o afastamento gerou especulações sobre possíveis divergências políticas.

A atriz também recebeu manifestações públicas de apoio. João Vicente de Castro, por exemplo, afirmou que Marina estaria sendo alvo de uma tentativa de cancelamento por causa de seu posicionamento político.

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