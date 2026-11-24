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Em meio a rumores de separação, Patricia Abravanel deixa o Brasil e viaja com filho

Apresentadora do SBT esteve no Paraguai com Pedro, de 12 anos, para acompanhar torneio de tênis

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:30

Patricia Abravanel viajou ao Paraguai acompanhada do filho mais velho, Pedro Crédito: Reprodução

Em meio às especulações sobre o fim do casamento com Fábio Faria, Patricia Abravanel, de 49 anos, passou o fim de semana fora do Brasil. A apresentadora do SBT viajou para Assunção, no Paraguai, acompanhada do filho mais velho, Pedro, de 12 anos.

A viagem foi motivada pela participação do garoto no APT Junior Open, torneio juvenil sul-americano de tênis realizado em Luque, na região metropolitana da capital paraguaia.

Discreta, Patricia não compartilhou registros da viagem nas próprias redes sociais. A passagem da apresentadora pelo país foi revelada pelo empresário paraguaio Rigoberto Chamorro, que publicou uma fotografia ao lado dela e do filho. “Foi um prazer receber a Patricia Abravanel, filha do estimado Silvio Santos, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, compartilhando um momento especial junto com seu filho Pedro, que se destaca como esportista”, escreveu.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria 1 de 5

Fábio Faria não aparece no registro. Além de Pedro, a apresentadora e o político são pais de Jane, de oito anos, e Senor, de sete.

Patricia Abravanel e Fábio Faria se separaram?

Os rumores de uma crise no casamento ganharam força no início de outubro, quando a apresentadora apareceu sem aliança durante a comemoração de seu aniversário de 49 anos.

Naquele mesmo mês, Patricia viajou para a Itália acompanhada dos três filhos e da mãe, Iris Abravanel. Mais recentemente, Fábio Faria também apareceu sozinho com os filhos nas redes sociais.