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Em meio à treta com Jorge Jesus, irmã de Cristiano Ronaldo exibe casa de infância do jogador

Katia Aveiro resgatou foto antiga da residência da família em Funchal, na Ilha da Madeira, no mesmo dia em que o craque anunciou a saída da seleção portuguesa

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:34

Cristiano Ronaldo e Katia Aveiro Crédito: Reprodução/Instagram

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, resgatou nesta quarta-feira (30) uma foto antiga da casa onde a família viveu durante a infância do craque, na Ilha da Madeira, em Portugal. A imagem mostra uma residência simples, de paredes brancas e com uma escada lateral, bem diferente do padrão de vida luxuoso construído pelo jogador ao longo de mais de duas décadas no futebol.

A publicação aconteceu no mesmo dia em que Cristiano Ronaldo anunciou que deixou a seleção portuguesa após os recentes desentendimentos com Jorge Jesus, que assumiu o comando da equipe em julho. A relação entre o treinador e o camisa 7 se desgastou depois que o técnico deixou o atacante no banco na vitória de Portugal sobre a Noruega e afirmou que as regras seriam iguais para todos.

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"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional", escreveu Cristiano nas redes sociais.

Antes do anúncio, Jorge Jesus havia afirmado, em coletiva de imprensa, que Cristiano não começaria como titular contra a Dinamarca e que o jogador teria de seguir as mesmas regras dos demais atletas.

"O estatuto é uma coisa, as regras são iguais para todos. Posso prometer o que eu quiser. Sou o treinador e disse ao jogador que ele não iria jogar. 'Vou levar você para o banco. Se precisar de você por 30 minutos, você vai jogar. Se não precisar, não vai jogar.' Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem Ronaldo, nem ninguém no futebol. Nem presidente nenhum. Nunca. Zero", declarou o técnico.

Em meio à repercussão do conflito, Katia compartilhou a lembrança da antiga residência da família. Ela contou que encontrou a fotografia enquanto procurava outra imagem antiga. "Hoje de manhã, quando fui procurar a foto do meu pai, encontrei esta também", escreveu Katia na legenda.

Na sequência, a irmã de Cristiano Ronaldo chamou atenção para a simplicidade do imóvel ao relembrar o local onde a família viveu.

"A casinha da 'gente'", escreveu ela, identificando o endereço como Quinta Falcão, 27A, Santo Antônio, em Funchal, na Madeira.

Irmã de Cristiano Ronaldo relembra origem humilde e mostra casa da infância do jogador Crédito: Reprodução/Instagram

Infância de Cristiano Ronaldo

A residência onde Cristiano Ronaldo passou parte da infância contrasta com a vida de luxo que o jogador conquistou depois de se tornar um dos principais nomes do futebol mundial. Atualmente, ele possui diversas propriedades espalhadas pelo mundo, incluindo uma mansão de sete andares na própria Ilha da Madeira.

Nascido em fevereiro de 1985, no bairro de Santo Antônio, em Funchal, Cristiano foi o caçula de quatro irmãos e cresceu em uma família que enfrentava dificuldades financeiras.

Georgina mostra detalhes de mansão de Cristiano Ronaldo 1 de 13

O pai do jogador, José Dinis Aveiro, trabalhava como jardineiro e zelador no Andorinha, clube onde Cristiano deu os primeiros passos no futebol. Já a mãe, Maria Dolores dos Santos Aveiro, trabalhava como cozinheira e faxineira para ajudar a complementar a renda da família.

José Dinis morreu em 2005, aos 52 anos, em decorrência de falência hepática e renal causada pelo uso abusivo de álcool.