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Em namoro com Lewis Hamilton, Kim Kardashian revela ter lista com 55 exigências para escolher parceiros

Empresária detalhou seus rigorosos requisitos amorosos durante episódio do reality show "The Kardashians"

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:53

Kim Kardashian e Lewis Hamilton estendem viagem romântica e são vistos chegando juntos a hotel em Paris
Kim Kardashian e Lewis Hamilton estendem viagem romântica e são vistos chegando juntos a hotel em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian revelou que exige o cumprimento de cerca de 55 requisitos para engatar um relacionamento amoroso. Atualmente em um relacionamento com Lewis Hamilton, a socialite abordou o tema durante um episódio do reality show "The Kardashians" e contou o piloto de Fórmula 1 cumpre todas as exigências. 

Os dois assumiram publicamente o namoro em junho deste ano, após publicarem uma foto juntos no Instagram, embora os rumores do relacionamento tenham começado em fevereiro.

Entre os critérios citados pela empresária estão características como proteção, postura positiva, estabilidade emocional, responsabilidade pessoal e bom humor, além de preferências estéticas específicas, como a ausência de papada.

Kim Kardashian

Kim Kardashian por Reprodução/Instagram
Kim Kardashian por Reprodução/Instagram
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Kim Kardashian por Reprodução/Instagram

Em outro momento, Kim voltou a falar sobre a vida amorosa e reforçou que está satisfeita com o rumo do seu relacionamento. “Estou muito, muito feliz. É tudo o que vou dizer por enquanto”, declarou.

Mesmo sem citar diretamente o nome do piloto, Kim disse que encontrou uma pessoa que correspondeu a todas as suas exigências. “Todos, os 55. Olhar para a lista e perceber que todos os itens foram atendidos é uma sensação maluca ", comentou.

Kim ainda relembrou o período em que permaneceu solteira após o término do casamento com o rapper Kanye West, união que durou de 2014 a 2022. O ex-casal tem quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

"Fiquei solteira por cinco anos. E foi ótimo. Pude me concentrar nos meus filhos e em projetos nos quais eu realmente queria estar envolvida. Realmente não senti nenhuma pressa", declarou Kim.

Antes de seu atual relacionamento com Hamilton, Kardashian esteve em um relacionamento de nove meses com o comediante e ator Pete Davidson, logo após o divórcio com West, em 2022. Nessa época, ele fez participações pontuais na atração televisiva da família.

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