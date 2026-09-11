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Em novo relacionamento, Nanda Costa ganha homenagem apaixonada de namorada: 'A vida é muito mais com você'

Emilie Rey compartilhou registros inéditos de viagem do casal a Paris

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:07

Emilie Rey se declara para Nanda Costa nas redes sociais
Emilie Rey se declara para Nanda Costa nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A produtora Emilie Rey utilizou as redes sociais para se declarar publicamente para Nanda Costa, compartilhando imagens inéditas da artista. Em uma das publicações, que trazia fotos com foco no rosto da atriz, Emilie se derreteu: "A vida é muito mais com você".

A série de fotos divulgadas inclui um registro até então não mostrado de uma viagem que fizeram juntas a Paris, com direito a uma visita ao Bourse de Commerce. Os primeiros indícios do romance surgiram justamente durante essa passagem pela capital francesa, em maio.

Emilie Rey se declara para Nanda Costa

Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
Nanda Costa por Reprodução/Instagram
Nanda Costa por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
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Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram

As duas estiveram recentemente juntas no Rock in Rio. A atriz marcou presença no evento no último sábado (5), para prestigiar o trabalho de Emilie, uma vez que a produtora prestou serviços a diversas marcas patrocinadoras do festival.

Nanda, inclusive, confessou que não estava lá pelas atrações musicais, mas sim para acompanhar a namorada. "Você acha que eu vim ver metal?", brincou em entrevista à revista Quem. "Eu nem vinha. Consegui um vale night em cima da hora, saí correndo e botei a primeira roupa que vi na frente", disse.

O romance com Emilie Rey é a primeira relação assumida por Nanda Costa após o divórcio com a percussionista Lan Lanh. O antigo casamento durou 12 anos, período em que se tornaram mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos. O término foi confirmado em fevereiro deste ano, durante o Carnaval.

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Tags:

Nanda Costa Emilie rey

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