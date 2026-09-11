AMOR NO AR

Em novo relacionamento, Nanda Costa ganha homenagem apaixonada de namorada: 'A vida é muito mais com você'

Emilie Rey compartilhou registros inéditos de viagem do casal a Paris

Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:07

Emilie Rey se declara para Nanda Costa nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A produtora Emilie Rey utilizou as redes sociais para se declarar publicamente para Nanda Costa, compartilhando imagens inéditas da artista. Em uma das publicações, que trazia fotos com foco no rosto da atriz, Emilie se derreteu: "A vida é muito mais com você".

A série de fotos divulgadas inclui um registro até então não mostrado de uma viagem que fizeram juntas a Paris, com direito a uma visita ao Bourse de Commerce. Os primeiros indícios do romance surgiram justamente durante essa passagem pela capital francesa, em maio.

Emilie Rey se declara para Nanda Costa 1 de 5

As duas estiveram recentemente juntas no Rock in Rio. A atriz marcou presença no evento no último sábado (5), para prestigiar o trabalho de Emilie, uma vez que a produtora prestou serviços a diversas marcas patrocinadoras do festival.

Nanda, inclusive, confessou que não estava lá pelas atrações musicais, mas sim para acompanhar a namorada. "Você acha que eu vim ver metal?", brincou em entrevista à revista Quem. "Eu nem vinha. Consegui um vale night em cima da hora, saí correndo e botei a primeira roupa que vi na frente", disse.