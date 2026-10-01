VIAGEM EM FAMÍLIA

Em perfil privado, mãe de Anitta revela fotos inéditas de viagem e ganha elogios na web

A cantora curtiu passeio pelos canais de Veneza com Miriam Macedo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:29

Mãe de Anitta mostra dias de férias com a filha pela Itália Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de brilhar em um desfile com a Torre Eiffel ao fundo, Anitta decidiu esticar a temporada europeia para recarregar as energias. A cantora desembarcou na Itália para curtir dias de folga e escolheu uma companhia mais do que especial para o roteiro, sua mãe, Miriam Macedo.

Mãe de Anitta mostra dias de férias com a filha pela Itália 1 de 12

O registro das férias não foi parar no perfil da artista, mas sim na conta fechada que "Mamitcha", como é chamada carinhosamente, mantém no Instagram. Nas imagens, as duas aparecem aproveitando o clima ensolarado em um passeio de barco pelos canais de Veneza.

Para encarar o calor italiano com estilo e conforto, mãe e filha apostaram em vestidos estampados e de tecidos leves. A postagem rara não passou despercebida e rapidamente rendeu reações carinhosas de famosos e familiares.