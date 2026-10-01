Em perfil privado, mãe de Anitta revela fotos inéditas de viagem e ganha elogios na web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:29
Depois de brilhar em um desfile com a Torre Eiffel ao fundo, Anitta decidiu esticar a temporada europeia para recarregar as energias. A cantora desembarcou na Itália para curtir dias de folga e escolheu uma companhia mais do que especial para o roteiro, sua mãe, Miriam Macedo.
Mãe de Anitta mostra dias de férias com a filha pela Itália
O registro das férias não foi parar no perfil da artista, mas sim na conta fechada que "Mamitcha", como é chamada carinhosamente, mantém no Instagram. Nas imagens, as duas aparecem aproveitando o clima ensolarado em um passeio de barco pelos canais de Veneza.
Para encarar o calor italiano com estilo e conforto, mãe e filha apostaram em vestidos estampados e de tecidos leves. A postagem rara não passou despercebida e rapidamente rendeu reações carinhosas de famosos e familiares.
A atriz Bruna Griphao fez questão de comentar: "Minhas lindas! Amo vocês". A atriz Maria Ribeiro também deixou seu carinho na publicação, assim como o irmão de Anitta, Renan Machado, que escreveu um "Amo muito" para as duas.