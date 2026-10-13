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Em último aniversário, Netinho agradeceu pela vida e revelou planos de nova turnê: 'Emocionar as pessoas'

Cantor baiano completou 60 anos em julho e morreu nesta terça-feira (13)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:49

Netinho em registro feito no dia 11 de julho de 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Netinho morreu nesta terça-feira (13), em Salvador, e três meses antes de partir, em julho, o ícone do axé celebrou a chegada dos 60 anos com planos para o futuro. Mesmo enfrentando um linfoma raro, ele acreditava na cura e no retorno aos palcos.



No dia do seu último aniversário, Netinho emocionou os fãs com uma publicação nas redes sociais. Sentado na areia da praia, na Bahia, ele comemorou a alta hospitalar que o permitia seguir a quimioterapia de forma ambulatorial, ou seja, recebendo as medicações no hospital e voltando para casa. "Completo 60 anos de vida muito feliz. Agradeço a Deus uma vida linda", escreveu na ocasião.

A música continuava sendo a grande paixão do baiano. Na mesma postagem de julho, ele revelou que já planejava um novo show, batizado provisoriamente de "1966", seu ano de nascimento. "Acabada essa luta insana, irei para a estrada cumprir a minha sina de emocionar e alegrar as pessoas", garantiu aos seguidores.



Os planos acabaram interrompidos pela piora clínica repentina. A dura batalha contra o câncer havia começado em fevereiro de 2025. Após uma melhora que o devolveu brevemente ao trabalho, o tumor retornou com muito mais agressividade. No fim de setembro deste ano, o dono do hit "Milla" precisou ser internado novamente no Hospital Aliança.

Netinho fala sobre uso de anabolizantes 1 de 7

Netinho faleceu nesta terça-feira (13) devido a uma falência múltipla de órgãos. Pioneiro por levar o primeiro trio elétrico para a Europa e por abrir as portas do Sudeste para o axé, o cantor encarou os últimos dias com leveza. Segundo sua equipe, ele costumava tranquilizar os amigos mais próximos: "Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei". O velório será restrito à família.

Do uso de anabolizantes ao diagnóstico de câncer

Antes de 2013: O cantor inicia o uso de coquetéis hormonais prescritos por um médico de São Paulo, sob a falsa promessa de ganho de massa, emagrecimento e antienvelhecimento.

Abril de 2013: Após fortes dores abdominais, Netinho é internado em Salvador. Exames revelam tumores benignos no fígado (adenomas) causados pelo uso das substâncias estéticas.

Maio de 2013: Durante uma biópsia hepática, o artista sofre uma grave hemorragia. O quadro evolui para infecção generalizada e ele é transferido às pressas para a UTI de um hospital em São Paulo.

Junho e Julho de 2013: No período mais crítico da internação, o baiano sofre três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), passa por cirurgias no cérebro e perde temporariamente a voz e a capacidade de andar.

Agosto de 2013: Após quase quatro meses lutando pela vida e pesando apenas 50 quilos, recebe alta hospitalar para iniciar o tratamento em casa.

2014 a 2017: O cantor passa anos em reabilitação motora e fonoaudiológica, precisando implantar uma válvula no cérebro para tratar tonturas crônicas e graves sequelas neurológicas.

Março de 2025: Diagnóstico de um linfoma não Hodgkin (câncer no sistema linfático), o que o obriga a iniciar sessões de quimioterapia.

Outubro de 2026: Após o retorno agressivo do câncer, Netinho morre no dia 13 de outubro, aos 60 anos, em Salvador, vítima de falência múltipla de órgãos associada ao linfoma.

Leia nota na íntegra

"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje.

Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Netinho 1 de 14

Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo.

Netinho partiu tranquilo. Durante os últimos meses de tratamento, costumava dizer:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte.”

Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários.

Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa.