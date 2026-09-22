Em voo para o Brasil, esposa de Rick ainda não sabe da morte do cantor; ela receberá notícia ao desembarcar

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:54
Geralda Helena, esposa do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, estava em um voo dos Estados Unidos para o Brasil quando a morte do marido foi confirmada nesta terça-feira (22). Segundo o sócio e amigo do sertanejo, Olívio Beltrão Jr., ela ainda não havia sido informada e receberia a notícia após desembarcar no país.
Geralda mora em Orlando, nos Estados Unidos, e decidiu viajar para o Brasil assim que soube do desaparecimento do helicóptero em que Rick estava. A intenção era acompanhar de perto as buscas pela aeronave.
Rick deixa dois filhos e quatro netos
A confirmação das mortes aconteceu por volta das 12h30 desta terça. Naquele momento, Geralda estava com o telefone desligado durante o voo e, por isso, ainda não sabia que os destroços haviam sido encontrados e que não havia sobreviventes.
A previsão é que ela chegue ao Brasil na noite desta terça-feira (22).
Mensagem antes de embarcar
Antes de iniciar a viagem, Geralda publicou uma mensagem religiosa nas redes sociais enquanto ainda havia esperança de que Rick e os demais ocupantes fossem encontrados com vida.
A informação de que ela embarcou dos Estados Unidos para o Brasil foi confirmada pela assessoria de comunicação do cantor à revista Quem.
Geralda e Rick eram casados havia mais de 40 anos. O casal teve dois filhos e tinha três netos.
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados
Acidente matou cinco pessoas
O helicóptero em que Rick viajava decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino à Serra Catarinense na segunda-feira (21). A aeronave perdeu comunicação durante o percurso, dando início a uma operação de buscas.
Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22). O Corpo de Bombeiros confirmou que as cinco pessoas que estavam a bordo morreram.
Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Até a publicação das informações, as identidades dos dois últimos não haviam sido divulgadas.
As causas da queda ainda não foram informadas pelas autoridades e deverão ser investigadas.