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Emilie Rey homenageia Nanda Costa após estreia da série 'Dom de Iludir'

Produtora celebrou a atuação da namorada no papel de Irina em nova produção original da Netflix e destacou sua dedicação profissional

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:16

Nanda Costa e Emilie Rey Crédito: Reprodução/Instagram

A produtora Emilie Rey utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para homenagear a namorada, Nanda Costa, após a estreia da série "Dom de Iludir", da Netflix. Na publicação, Emilie elogiou a atuação da atriz no papel de Irina e destacou sua dedicação profissional.

"Dom de Iludir veio pro mundo. E eu fiquei pensando em como é bonito ver um pedacinho da sua história chegando até tanta gente. Te ver dando vida à Irina, uma mulher tão cheia de camadas, me faz pensar nessa sua coragem de se jogar de cabeça, de não escolher o caminho mais fácil, de se permitir experimentar e descobrir coisas novas em você mesma", escreveu a produtora ao compartilhar imagens do evento de lançamento.

Emilie também ressaltou a força, a sensibilidade e a determinação de Nanda Costa diante de novos desafios. "Eu tenho um orgulho imenso da artista que você é, mas principalmente da mulher que eu conheço. Da sua força, inclusive nos dias em que você não se sente tão forte assim. Da sua coragem de recomeçar quantas vezes for preciso, da sua sensibilidade e dessa vontade tão bonita de continuar aprendendo", declarou.

Nanda Costa e Emilie Rey

Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
Foto de Emilie Rey postada por Nanda Costa por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Redes Sociais
Nanda Costa e Lan Lanh com as filhas por redes sociais
Francisco Gil e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
Emilie Rey e Preta Gil por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram
auto-upload por auto-upload
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Redes Sociais
Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Redes Sociais
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Nanda Costa e Emilie Rey por Reprodução/Instagram

"Queria que você conseguisse se enxergar com todo o amor e admiração com que eu te vejo. Porque você é gigante. E eu sei o quanto existe de você em cada conquista. Que alegria poder estar aqui, pertinho, vendo a vida acontecer e te aplaudindo de pé. Te amo tanto e tenho muito orgulho de você", finalizou a declaração.

Emilie Rey e Nanda Costa assumiram publicamente o relacionamento em setembro, após especulações que circulavam desde o primeiro semestre de 2026. Os primeiros indícios do romance surgiram durante uma viagem que realizaram juntas para a França, em maio.

A relação com Emilie é a primeira assumida por Nanda após o divórcio com a percussionista Lan Lanh. O casamento durou 12 anos, período em que as duas se tornaram mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos. O término foi confirmado em fevereiro deste ano, durante o Carnaval.

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