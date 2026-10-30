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Emilie Rey homenageia Nanda Costa após estreia da série 'Dom de Iludir'

Produtora celebrou a atuação da namorada no papel de Irina em nova produção original da Netflix e destacou sua dedicação profissional

Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 22:16

Nanda Costa e Emilie Rey Crédito: Reprodução/Instagram

A produtora Emilie Rey utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para homenagear a namorada, Nanda Costa, após a estreia da série "Dom de Iludir", da Netflix. Na publicação, Emilie elogiou a atuação da atriz no papel de Irina e destacou sua dedicação profissional.

"Dom de Iludir veio pro mundo. E eu fiquei pensando em como é bonito ver um pedacinho da sua história chegando até tanta gente. Te ver dando vida à Irina, uma mulher tão cheia de camadas, me faz pensar nessa sua coragem de se jogar de cabeça, de não escolher o caminho mais fácil, de se permitir experimentar e descobrir coisas novas em você mesma", escreveu a produtora ao compartilhar imagens do evento de lançamento.

Emilie também ressaltou a força, a sensibilidade e a determinação de Nanda Costa diante de novos desafios. "Eu tenho um orgulho imenso da artista que você é, mas principalmente da mulher que eu conheço. Da sua força, inclusive nos dias em que você não se sente tão forte assim. Da sua coragem de recomeçar quantas vezes for preciso, da sua sensibilidade e dessa vontade tão bonita de continuar aprendendo", declarou.

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"Queria que você conseguisse se enxergar com todo o amor e admiração com que eu te vejo. Porque você é gigante. E eu sei o quanto existe de você em cada conquista. Que alegria poder estar aqui, pertinho, vendo a vida acontecer e te aplaudindo de pé. Te amo tanto e tenho muito orgulho de você", finalizou a declaração.

Emilie Rey e Nanda Costa assumiram publicamente o relacionamento em setembro, após especulações que circulavam desde o primeiro semestre de 2026. Os primeiros indícios do romance surgiram durante uma viagem que realizaram juntas para a França, em maio.