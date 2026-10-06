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Emma Stone resgata peça chave dos anos 90 na Semana de Moda de Paris

Para a ocasião, a atriz elegeu um visual completamente assinado pela grife, mantendo a proposta sofisticada, sem excessos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:12

Emma Stone em evento pré-desfile da Louis Vuitton
Emma Stone em evento pré-desfile da Louis Vuitton Crédito: Reprodução | Twitter e Instagram

A Semana de Moda de Paris movimentou o mercado e as redes sociais nos últimos dias, especialmente pela presença de famosos nos desfiles das grifes internacionais.

Emma Stone chegou a Cidade Luz antes da apresentação da coleção primavera 2027 da Louis Vuitton, marcada para esta terça-feira (6).

Emma Stone aposta em look com jeans na Semana de Moda de Paris

Atriz é embaixadora de grife francesa por Reprodução | Instagram
Atriz é embaixadora de grife francesa por Reprodução | Instagram
Atriz é embaixadora de grife francesa por Reprodução | Instagram
Atriz é embaixadora de grife francesa por Reprodução | Instagram
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Atriz é embaixadora de grife francesa por Reprodução | Instagram

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De acordo com a Vogue US, a atriz, vencedora de dois Oscars e embaixadora da grife, participou de um jantar privado promovido pela marca francesa, na noite passada.

Para a ocasião, a atriz elegeu um visual completamente assinado pela grife, mantendo a proposta sofisticada, sem excessos.

A artista usou um blazer cinza abotoado, com uma paisley estampada. Com uma modelagem estruturada, combinada com uma calça jeans reta, em lavagem média, trouxe descontração para o look.

O que chamou atenção é que a combinação traz referências associadas aos anos 1990, período em que peças simples, elegantes e discretas ganharam força.

Nos pés, sandálias pretas de tiras, que trouxe calçados característico daquela época, enquanto a bolsa Louis Vuitton, de formato quadrado e desenho simples, apareceu com uma alça delicada de ombro.

O conjunto recuperou elementos do passado, mas sem transformar a produção em uma composição retrô datada.

A atriz já apareceu antes em vestidos marcantes da Louis Vuitton no tapete vermelho, e a Semana de Moda de Paris oferece o cenário para uma nova produção de impacto.

Tags:

Moda Emma Stone

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