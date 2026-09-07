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Emmy 2026 premia categorias técnicas e tem diretor brasileiro entre vencedores; confira lista

Carioca Miguel Gandelman levou a estatueta de Melhor Direção Musical pelo show de Bad Bunny no Super Bowl LX

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:41

Emmy
Emmy Crédito: Divulgação

Os vencedores das categorias técnicas do Emmy 2026 foram revelados no último fim de semana, nos dias 5 e 6 de setembro. No total, 102 troféus foram distribuídos ao longo dos dois dias de evento. A cerimônia antecede a entrega dos prêmios principais, que está agendada para o dia 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.

Entre as produções mais premiadas, “Widow's Bay” liderou o ranking com oito estatuetas, garantindo reconhecimentos como Melhor Elenco em Série de Comédia, Melhor Supervisão Musical e Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia.

Já a transmissão do show do intervalo do Super Bowl LX do cantor Bad Bunny ("The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny") encerrou a noite com sete troféus no total, incluindo Melhor Direção de Iluminação, Melhor Direção, Melhor Especial de Variedades ao Vivo e Melhor Coreografia. O Brasil marcou presença entre os vitoriosos com a conquista do carioca Miguel Gandelman, premiado na categoria de Melhor Direção Musical, também pelo espetáculo do artista porto-riquenho.

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução
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Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl por Reprodução

Confira os vencedores das categorias técnicas do Emmy 2026

- Melhor Elenco em Minissérie, Série Antológica ou filme para TV: "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

- Melhor Elenco em Série de Comédia: "Widow's Bay"

- Melhor Elenco em Série Dramática: "The Pitt"

- Melhor Penteado Contemporâneo: "Buddies"

- Melhor Penteado de Época ou Fantasia/Ficção Científica: "The Waltz"

- Melhor Atriz Convidada em Série Dramática: Shailene Woodley como Annie — Paradise ("Graceland")

- Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica: "The Strip"

- Melhor Figurino de Época: "Maxine Is Ready To Single Mingle"

- Melhor Figurino Contemporâneo em Série: Margo's Got Money Troubles ("Grudge Match")

- Melhor Figurino Contemporâneo em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: "All The Things We're Never Going To Have"

- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo (Meia Hora): Widow's Bay ("Lodging")

- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo de Época ou Fantasia (Uma Hora ou Mais): Fallout ("The Wrangler")

- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo Contemporâneo (Uma Hora ou Mais): Pluribus ("Grenade")

- Melhor Maquiagem com Próteses: The Pitt ("9:00 P.M.")

- Melhor Maquiagem de Época ou Fantasia/Ficção Científica (Não Protética): Palm Royale ("Maxine Drinks Martinis Now")

- Melhor Maquiagem Contemporânea (Não Protética): Margo's Got Money Troubles ("Grudge Match")

- Melhor Ator Convidado em Série Dramática: Ernest Harden Jr. como Louie Cloverfield — The Pitt ("7:00 A.M.")

- Melhor Coreografia em Programação Roteirizada: Palm Royale ("Comin' Home Baby / I Want To Be A Cowboy's Sweetheart / I Had A Ball")

- Melhor Coordenação de Dublês em Série Dramática: John Koyama — The Boys

- Melhor Performance de Dublês: A Knight Of The Seven Kingdoms ("In The Name Of The Mother")

- Melhor Coordenação de Dublês em Série de Comédia: Spider-Noir

- Melhor Edição de Imagem em Série Dramática: Pluribus ("We Is Us")

- Melhor Edição de Imagem em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: DTF St. Louis ("No One's Normal. It Just Looks That Way From Across The Street")

- Melhor Edição de Imagem em Série de Comédia de Câmera Única: Hacks ("Hacks [Finale]")

- Melhor Edição de Imagem em Série de Comédia Multicâmera: Leanne ("Having Big Feelings")

- Prêmio Legado: I Love Lucy

- Melhor Programa de Animação: South Park ("Sermon On The 'Mount")

- Melhor Performance de Dublagem de Personagem: Julie Andrews como Lady Whistledown — Bridgerton ("The Waltz")

- Melhor Edição de Som em Minissérie, Série Antológica, Filme para TV ou Especial: Beef ("It Will Stay This Way And You Will Obey")

- Melhor Edição de Som em Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação: Widow's Bay ("What To Expect On Your Trip")

- Melhor Edição de Som em Série de Comédia ou Drama (Uma Hora): Spider-Noir ("The Man In The Mask")

- Melhor Mixagem de Som em Série de Comédia ou Drama (Uma Hora): Pluribus ("We Is Us")

- Melhor Mixagem de Som em Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação: Widow's Bay ("What To Expect On Your Trip")

- Melhor Mixagem de Som em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: Beef ("It Will Stay This Way And You Will Obey")

- Melhor Design de Abertura: Spider-Noir

- Melhores Efeitos Visuais Especiais em um Único Episódio: Spider-Noir ("Nightmare On A Gurney")

- Melhores Efeitos Visuais Especiais em uma Temporada ou Filme para TV: Stranger Things

- Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: David Harbour como Floyd Smernitch — DTF St. Louis

- Melhor Direção de Fotografia em Série (Uma Hora): Darran Tiernan — Spider-Noir ("Step Into My Office")

- Melhor Direção de Fotografia em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: James Whitaker — DTF St. Louis ("Cornhole")

- Melhor Direção de Fotografia em Série (Meia Hora): Christian Sprenger — Widow's Bay ("Our History")

- Melhor Supervisão Musical: Widow's Bay ("Beach Reads")

- Melhor Música e Letra Originais: The Pitt ("12:00 P.M.", Canção: "Need Someone")

- Melhor Tema Musical de Abertura Original: Dave Porter — Pluribus

- Melhor Composição Musical em Série (Trilha Sonora Dramática Original): David Fleming — Widow's Bay ("Our History")

- Melhor Composição Musical em Minissérie, Série Antológica, Filme para TV ou Especial (Trilha Sonora Dramática Original): The Beast In Me ("The Beast And Me")

- Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: Linda Cardellini como Carol Love-Smernitch — DTF St. Louis

- Melhor Direção em Minissérie, Série Antológica ou Telefilme: Steven Conrad — DTF St. Louis

- Melhor Roteiro em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: Steven Conrad — DTF St. Louis

- Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Rob Reiner como Albert — The Bear ("Tonnato")

- Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Betty Gilpin como Sarah Westcott Warren — Widow's Bay ("Our History")

- Melhor filme para TV: "Remarkably Bright Creatures"

- Melhor Apresentador de Game Show: Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire

- Melhor Game Show: Jeopardy!

- Melhor Design de Produção para Série de Variedades ou Reality Show: The Traitors ("The Black Banquet")

- Melhor Design de Produção para Especial de Variedades: The Muppet Show

- Melhor Composição Musical para Documentário/Programa de Não Ficção ou Reality Show (Trilha Sonora Dramática Original): Tyler Strickland — John Candy: I Like Me

- Melhor Direção Musical: Miguel Gandelman — The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Coreografia para Programação de Variedades ou Reality Show: Charm La'Donna e Karina Ortiz — The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny ("Casita Medley / EoO / Nuevayol")

- Melhor Programa de Mídia Emergente: Uncanny Alley: A New Day

- Melhor Elenco de Reality Show: Love On The Spectrum

- Melhor Inovação em Programação de Mídia Emergente: Crafting Crimes

- Melhor Direção de Fotografia para Programa de Não Ficção: Ocean With David Attenborough

- Melhor Direção de Fotografia para Reality Show: The Traitors ("Series Body Of Work")

- Melhor Série de Curta Duração de Não Ficção ou Reality Show: Inside The Pitt

- Melhor Série de Curta Duração de Comédia, Drama ou Variedades: Colbert Before Air

- Melhor Comercial: "I'm Not Remarkable" — Apple

- Melhor Penteado para Programa de Variedades, Não Ficção ou Reality Show: RuPaul's Drag Race ("Rate-A-Queen Talent Show, Part 2")

- Melhor Maquiagem para Programa de Variedades, Não Ficção ou Reality Show: Saturday Night Live ("Host: Bad Bunny")

- Melhor Figurino para Programação de Variedades, Não Ficção ou Reality Show: The Masked Singer ("Premiere Part 1") e The Traitors ("The Black Banquet")

- Melhor Roteiro para Especial de Variedades: The Muppet Show

- Melhor Roteiro para Série de Variedades: The Late Show With Stephen Colbert

- Melhor Roteiro para Programa de Não Ficção: The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give The Man A Prize

- Melhor Mixagem de Som para Série ou Especial de Variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Mixagem de Som para Reality Show: Welcome To Wrexham ("Do A Wrexham")

- Melhor Mixagem de Som para Programa de Não Ficção: Billy Joel: And So It Goes

- Melhor Edição de Som para Programa de Não Ficção ou Reality Show: Ocean With David Attenborough

- Melhor Edição de Imagem para Programa de Variedades: The Muppet Show

- Melhor Edição de Imagem para Programação de Variedades (Segmento): The Late Show With Stephen Colbert ("The Late Show closes out its storied run at the Ed Sullivan Theater with help from Paul McCartney and Elvis Costello")

- Melhor Edição de Imagem para Programa de Não Ficção: Sean Combs: The Reckoning ("Blink Again")

- Melhor Atuação em Série de Curta Duração de Comédia ou Drama: Desi Lydic como Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains

- Melhor Edição de Imagem para Reality Show Não Estruturado: Love On The Spectrum ("Episode 4")

- Melhor Edição de Imagem para Reality Show Estruturado ou de Competição: The Traitors ("The Death Conga")

- Melhor Especial Documental ou de Não Ficção: My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

- Melhor Série Documental ou de Não Ficção: Mr. Scorsese

- Melhor Série ou Especial de Não Ficção com Apresentador: Tucci In Italy

- Melhor Direção para Programa Documental/Não Ficção: Mariska Hargitay — My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

- Melhor Direção para Reality Show: Ben Archard — The Traitors ("Let The Cards Fall As They Will")

- Mérito Excepcional em Produção de Documentários: The Librarians

- Melhor Narrador(a): Octavia Spencer como Narradora — Lost Women Of Alaska ("The Missing")

- Melhor Apresentador de Reality Show ou Reality de Competição: Alan Cumming — The Traitors

- Melhor Reality Show Não Estruturado: Love On The Spectrum

- Melhor Reality Show Estruturado: Antiques Roadshow

- Melhor Design de Iluminação/Direção de Iluminação para Especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Design de Iluminação/Direção de Iluminação para Série: The Late Show With Stephen Colbert ("Guests: Bruce Springsteen, Special Surprise Guests")

- Melhor Direção Técnica e Trabalho de Câmera para Série: The Late Show With Stephen Colbert ("The Late Show with Stephen Colbert Series Finale")

- Melhor Direção Técnica e Trabalho de Câmera para Especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Direção para Série de Variedades: Yvonne De Mare — The Late Show With Stephen Colbert ("The Late Show with Stephen Colbert Series Finale")

- Melhor Direção para Especial de Variedades: Hamish Hamilton — The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Especial de Variedades (Pré-gravado): The Muppet Show

- Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo): The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

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