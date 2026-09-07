PREMIAÇÃO

Emmy 2026 premia categorias técnicas e tem diretor brasileiro entre vencedores; confira lista

Carioca Miguel Gandelman levou a estatueta de Melhor Direção Musical pelo show de Bad Bunny no Super Bowl LX

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:41

Emmy Crédito: Divulgação

Os vencedores das categorias técnicas do Emmy 2026 foram revelados no último fim de semana, nos dias 5 e 6 de setembro. No total, 102 troféus foram distribuídos ao longo dos dois dias de evento. A cerimônia antecede a entrega dos prêmios principais, que está agendada para o dia 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.

Entre as produções mais premiadas, “Widow's Bay” liderou o ranking com oito estatuetas, garantindo reconhecimentos como Melhor Elenco em Série de Comédia, Melhor Supervisão Musical e Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia.

Já a transmissão do show do intervalo do Super Bowl LX do cantor Bad Bunny ("The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny") encerrou a noite com sete troféus no total, incluindo Melhor Direção de Iluminação, Melhor Direção, Melhor Especial de Variedades ao Vivo e Melhor Coreografia. O Brasil marcou presença entre os vitoriosos com a conquista do carioca Miguel Gandelman, premiado na categoria de Melhor Direção Musical, também pelo espetáculo do artista porto-riquenho.

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl 1 de 11

Confira os vencedores das categorias técnicas do Emmy 2026

- Melhor Elenco em Minissérie, Série Antológica ou filme para TV: "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

- Melhor Elenco em Série de Comédia: "Widow's Bay"

- Melhor Elenco em Série Dramática: "The Pitt"

- Melhor Penteado Contemporâneo: "Buddies"

- Melhor Penteado de Época ou Fantasia/Ficção Científica: "The Waltz"

- Melhor Atriz Convidada em Série Dramática: Shailene Woodley como Annie — Paradise ("Graceland")

- Melhor Figurino de Fantasia/Ficção Científica: "The Strip"

- Melhor Figurino de Época: "Maxine Is Ready To Single Mingle"

- Melhor Figurino Contemporâneo em Série: Margo's Got Money Troubles ("Grudge Match")

- Melhor Figurino Contemporâneo em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: "All The Things We're Never Going To Have"

- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo (Meia Hora): Widow's Bay ("Lodging")

- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo de Época ou Fantasia (Uma Hora ou Mais): Fallout ("The Wrangler")

- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo Contemporâneo (Uma Hora ou Mais): Pluribus ("Grenade")

- Melhor Maquiagem com Próteses: The Pitt ("9:00 P.M.")

- Melhor Maquiagem de Época ou Fantasia/Ficção Científica (Não Protética): Palm Royale ("Maxine Drinks Martinis Now")

- Melhor Maquiagem Contemporânea (Não Protética): Margo's Got Money Troubles ("Grudge Match")

- Melhor Ator Convidado em Série Dramática: Ernest Harden Jr. como Louie Cloverfield — The Pitt ("7:00 A.M.")

- Melhor Coreografia em Programação Roteirizada: Palm Royale ("Comin' Home Baby / I Want To Be A Cowboy's Sweetheart / I Had A Ball")

- Melhor Coordenação de Dublês em Série Dramática: John Koyama — The Boys

- Melhor Performance de Dublês: A Knight Of The Seven Kingdoms ("In The Name Of The Mother")

- Melhor Coordenação de Dublês em Série de Comédia: Spider-Noir

- Melhor Edição de Imagem em Série Dramática: Pluribus ("We Is Us")

- Melhor Edição de Imagem em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: DTF St. Louis ("No One's Normal. It Just Looks That Way From Across The Street")

- Melhor Edição de Imagem em Série de Comédia de Câmera Única: Hacks ("Hacks [Finale]")

- Melhor Edição de Imagem em Série de Comédia Multicâmera: Leanne ("Having Big Feelings")

- Prêmio Legado: I Love Lucy

- Melhor Programa de Animação: South Park ("Sermon On The 'Mount")

- Melhor Performance de Dublagem de Personagem: Julie Andrews como Lady Whistledown — Bridgerton ("The Waltz")

- Melhor Edição de Som em Minissérie, Série Antológica, Filme para TV ou Especial: Beef ("It Will Stay This Way And You Will Obey")

- Melhor Edição de Som em Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação: Widow's Bay ("What To Expect On Your Trip")

- Melhor Edição de Som em Série de Comédia ou Drama (Uma Hora): Spider-Noir ("The Man In The Mask")

- Melhor Mixagem de Som em Série de Comédia ou Drama (Uma Hora): Pluribus ("We Is Us")

- Melhor Mixagem de Som em Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação: Widow's Bay ("What To Expect On Your Trip")

- Melhor Mixagem de Som em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: Beef ("It Will Stay This Way And You Will Obey")

- Melhor Design de Abertura: Spider-Noir

- Melhores Efeitos Visuais Especiais em um Único Episódio: Spider-Noir ("Nightmare On A Gurney")

- Melhores Efeitos Visuais Especiais em uma Temporada ou Filme para TV: Stranger Things

- Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: David Harbour como Floyd Smernitch — DTF St. Louis

- Melhor Direção de Fotografia em Série (Uma Hora): Darran Tiernan — Spider-Noir ("Step Into My Office")

- Melhor Direção de Fotografia em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: James Whitaker — DTF St. Louis ("Cornhole")

- Melhor Direção de Fotografia em Série (Meia Hora): Christian Sprenger — Widow's Bay ("Our History")

- Melhor Supervisão Musical: Widow's Bay ("Beach Reads")

- Melhor Música e Letra Originais: The Pitt ("12:00 P.M.", Canção: "Need Someone")

- Melhor Tema Musical de Abertura Original: Dave Porter — Pluribus

- Melhor Composição Musical em Série (Trilha Sonora Dramática Original): David Fleming — Widow's Bay ("Our History")

- Melhor Composição Musical em Minissérie, Série Antológica, Filme para TV ou Especial (Trilha Sonora Dramática Original): The Beast In Me ("The Beast And Me")

- Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: Linda Cardellini como Carol Love-Smernitch — DTF St. Louis

- Melhor Direção em Minissérie, Série Antológica ou Telefilme: Steven Conrad — DTF St. Louis

- Melhor Roteiro em Minissérie, Série Antológica ou Filme para TV: Steven Conrad — DTF St. Louis

- Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Rob Reiner como Albert — The Bear ("Tonnato")

- Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia: Betty Gilpin como Sarah Westcott Warren — Widow's Bay ("Our History")

- Melhor filme para TV: "Remarkably Bright Creatures"

- Melhor Apresentador de Game Show: Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire

- Melhor Game Show: Jeopardy!

- Melhor Design de Produção para Série de Variedades ou Reality Show: The Traitors ("The Black Banquet")

- Melhor Design de Produção para Especial de Variedades: The Muppet Show

- Melhor Composição Musical para Documentário/Programa de Não Ficção ou Reality Show (Trilha Sonora Dramática Original): Tyler Strickland — John Candy: I Like Me

- Melhor Direção Musical: Miguel Gandelman — The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Coreografia para Programação de Variedades ou Reality Show: Charm La'Donna e Karina Ortiz — The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny ("Casita Medley / EoO / Nuevayol")

- Melhor Programa de Mídia Emergente: Uncanny Alley: A New Day

- Melhor Elenco de Reality Show: Love On The Spectrum

- Melhor Inovação em Programação de Mídia Emergente: Crafting Crimes

- Melhor Direção de Fotografia para Programa de Não Ficção: Ocean With David Attenborough

- Melhor Direção de Fotografia para Reality Show: The Traitors ("Series Body Of Work")

- Melhor Série de Curta Duração de Não Ficção ou Reality Show: Inside The Pitt

- Melhor Série de Curta Duração de Comédia, Drama ou Variedades: Colbert Before Air

- Melhor Comercial: "I'm Not Remarkable" — Apple

- Melhor Penteado para Programa de Variedades, Não Ficção ou Reality Show: RuPaul's Drag Race ("Rate-A-Queen Talent Show, Part 2")

- Melhor Maquiagem para Programa de Variedades, Não Ficção ou Reality Show: Saturday Night Live ("Host: Bad Bunny")

- Melhor Figurino para Programação de Variedades, Não Ficção ou Reality Show: The Masked Singer ("Premiere Part 1") e The Traitors ("The Black Banquet")

- Melhor Roteiro para Especial de Variedades: The Muppet Show

- Melhor Roteiro para Série de Variedades: The Late Show With Stephen Colbert

- Melhor Roteiro para Programa de Não Ficção: The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give The Man A Prize

- Melhor Mixagem de Som para Série ou Especial de Variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Mixagem de Som para Reality Show: Welcome To Wrexham ("Do A Wrexham")

- Melhor Mixagem de Som para Programa de Não Ficção: Billy Joel: And So It Goes

- Melhor Edição de Som para Programa de Não Ficção ou Reality Show: Ocean With David Attenborough

- Melhor Edição de Imagem para Programa de Variedades: The Muppet Show

- Melhor Edição de Imagem para Programação de Variedades (Segmento): The Late Show With Stephen Colbert ("The Late Show closes out its storied run at the Ed Sullivan Theater with help from Paul McCartney and Elvis Costello")

- Melhor Edição de Imagem para Programa de Não Ficção: Sean Combs: The Reckoning ("Blink Again")

- Melhor Atuação em Série de Curta Duração de Comédia ou Drama: Desi Lydic como Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains

- Melhor Edição de Imagem para Reality Show Não Estruturado: Love On The Spectrum ("Episode 4")

- Melhor Edição de Imagem para Reality Show Estruturado ou de Competição: The Traitors ("The Death Conga")

- Melhor Especial Documental ou de Não Ficção: My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

- Melhor Série Documental ou de Não Ficção: Mr. Scorsese

- Melhor Série ou Especial de Não Ficção com Apresentador: Tucci In Italy

- Melhor Direção para Programa Documental/Não Ficção: Mariska Hargitay — My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay

- Melhor Direção para Reality Show: Ben Archard — The Traitors ("Let The Cards Fall As They Will")

- Mérito Excepcional em Produção de Documentários: The Librarians

- Melhor Narrador(a): Octavia Spencer como Narradora — Lost Women Of Alaska ("The Missing")

- Melhor Apresentador de Reality Show ou Reality de Competição: Alan Cumming — The Traitors

- Melhor Reality Show Não Estruturado: Love On The Spectrum

- Melhor Reality Show Estruturado: Antiques Roadshow

- Melhor Design de Iluminação/Direção de Iluminação para Especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Design de Iluminação/Direção de Iluminação para Série: The Late Show With Stephen Colbert ("Guests: Bruce Springsteen, Special Surprise Guests")

- Melhor Direção Técnica e Trabalho de Câmera para Série: The Late Show With Stephen Colbert ("The Late Show with Stephen Colbert Series Finale")

- Melhor Direção Técnica e Trabalho de Câmera para Especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Direção para Série de Variedades: Yvonne De Mare — The Late Show With Stephen Colbert ("The Late Show with Stephen Colbert Series Finale")

- Melhor Direção para Especial de Variedades: Hamish Hamilton — The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

- Melhor Especial de Variedades (Pré-gravado): The Muppet Show