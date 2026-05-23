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Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’

Atriz relembrou apoio que recebeu de Gabriel Ganley na adolescência após morte do atleta aos 22 anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:17

Mel Maia e Gabriel são amigos de infância
Mel Maia e Gabriel são amigos de infância Crédito: Reprodução

Mel Maia usou as redes sociais neste sábado (23) para lamentar a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, que morreu aos 22 anos. Em uma homenagem emocionada, a atriz relembrou a amizade construída com Gabriel desde a época da escola e destacou o apoio que recebeu dele em momentos difíceis da adolescência.

Segundo Mel Maia, o atleta permaneceu ao lado dela quando poucas pessoas quiseram ficar por perto. “Ele foi uma das poucas pessoas que segurou a minha mão na época da escola. Quando nem todo mundo queria estar por perto, ele ficou”, escreveu.

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução

A atriz também afirmou que Gabriel sempre demonstrou determinação e disciplina muito acima da média ainda jovem. De acordo com Mel, o amigo falava sobre o sonho de se tornar fisiculturista desde a adolescência e nunca quis buscar atalhos para alcançar os objetivos. “Falava sobre ser fisiculturista com uma certeza que pouca gente entendia”, declarou.

Mel Maia

Jean Lucas e Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
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Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
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Jean Lucas e Mel Maia por Reprodução/Instagram

Na homenagem, a atriz ainda ressaltou o orgulho pela trajetória construída pelo atleta antes da morte precoce. “Você realizou seu sonho de infância. Obrigada por ter ficado quando ninguém mais ficou. Você vai fazer muita falta”, escreveu.

Mel Maia encerrou a publicação afirmando que Gabriel deixará saudades e agradeceu pelo apoio e pela amizade que recebeu ao longo dos anos.

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A morte do jovem fisiculturista também gerou repercussão entre atletas e fãs do esporte. Nas redes sociais, diversas homenagens foram publicadas após a confirmação da morte de Gabriel Ganley.

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