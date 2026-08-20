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Emocionado, Selton Mello homenageia os pais ao receber prêmio no Festival de Gramado

Ator recebeu o troféu Kikito de Cristal na noite desta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:11

Selton Mello se emocionou ao lembrar dos pais falecidos durante Festival de Cinema de Gramado
Selton Mello se emocionou ao lembrar dos pais falecidos durante Festival de Cinema de Gramado Crédito: Reprodução/Instagram

Selton Mello foi homenageado na 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado nesta quarta-feira (19), ao receber o prêmio honorário Kikito de Cristal, que celebra destaques do cinema mundial e latino-americano. Ao subir no palco para discursar, o ator se emocionou ao lembrar que esta é a primeira vez que é premiado sem a presença dos pais na plateia.

A mãe do artista, Selva Aretuza Figueiredo Mello, que vivia com Alzheimer, faleceu há dois anos, em julho de 2024, aos 83 anos. Já o pai, Dalton Mello, faleceu aos 84 anos em julho deste ano.

"Esse é o primeiro prêmio que eu recebo sem os meus pais estarem na plateia. Quem me conhece, sabe que isso nunca teve um significado tão grande. Eles sempre estiveram perto. Agora eles estão dentro, então é mais poderoso”, afirmou o artista, já com a voz embargada.

Selton Mello

Selton Mello por Rodolfo Sanches / TV Globo
Selton Mello tem 53 anos de idade e 40 de carreira por Mauricio Nahas/divulgação
Fernanda Torres e Selton Mello por Reprodução
Selton Mello por Reprodução/Instagram
Paul Rudd, Selton Mello e Jack Black por Reprodução
Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello por Rodolfo Sanches / TV Globo
Selton Mello, Jack Black e Paul Rudd por Reprodução
Selton Mello por Elisabetta A. Villa / Getty Images
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Selton Mello por Rodolfo Sanches / TV Globo

Durante a fala, o evento projetou uma imagem de Selva e Dalton no telão, momento que foi recebido com aplausos do público presente.

"Minha mãe partiu por causa do Alzheimer, uma doença que leva a memória. É bonito falar sobre memória, porque cinema é guardar memórias. Foi exatamente o que levou a minha mãe há dois anos. E o meu pai [se foi] há pouquíssimo mais de um mês. Ele certamente estaria aqui hoje”, completou em seu discurso.

Irmão do também ator Danton Mello, Selton construiu uma extensa carreira dedicada à atuação, iniciada ainda na infância, nos anos 80. Como ator, dublador, diretor e produtor brasileiro, ele participou de produções marcantes como “O Que É Isso, Companheiro?” (1997), “O Auto da Compadecida” (2000), “A Nova Onda do Imperador” (2000), “O Palhaço” (2011) e “Ainda Estou Aqui” (2024).

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Homenagem Selton Mello

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