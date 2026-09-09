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Empadão de frango de liquidificador leva poucos ingredientes e tem recheio super cremoso

Receita prática leva frango, mussarela e uma massa preparada no liquidificador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:25

Empadão de frango de liquidificador
Para o almoço em família: a receita rende até seis porções e combina frango desfiado com bastante mussarela Crédito: Reprodução

Se a ideia é preparar um almoço ou jantar saboroso sem passar muito tempo na cozinha, o empadão de frango de liquidificador pode ser uma boa aposta. A receita tem dificuldade baixa, rende até seis porções e leva cerca de 45 minutos, além de usar ingredientes simples do dia a dia.

A massa é feita de forma rápida, já que todos os ingredientes são batidos no liquidificador. Depois, basta montar as camadas com frango desfiado e mussarela e levar ao forno até dourar.

Ingredientes

Massa

2½ xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de leite

Empadão de frango de liquidificador

Forno e pronto: basta assar a 180°C por cerca de 45 a 50 minutos, até o empadão ficar bem douradinho por Reprodução
Para o almoço em família: a receita rende até seis porções e combina frango desfiado com bastante mussarela. por Reprodução
Quer deixar ainda mais saboroso? O frango pode ser refogado com cebola e tomate antes de entrar no recheio por Reprodução
Praticidade na cozinha: a massa é preparada no liquidificador e vai direto para o forno por Reprodução
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Forno e pronto: basta assar a 180°C por cerca de 45 a 50 minutos, até o empadão ficar bem douradinho por Reprodução

1 xícara de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

2 xícaras de queijo mussarela ralado

Modo de preparo

1. Prepare a massa

Coloque a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o fermento e o sal no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea.

2. Monte o empadão

Unte e enfarinhe um refratário e coloque metade da massa. Em seguida, espalhe o frango desfiado e cubra com a mussarela. Finalize com o restante da massa.

Para deixar o recheio ainda mais saboroso, uma opção é refogar o frango com cebola e tomate antes de montar o prato.

3. Leve ao forno

Com o forno preaquecido a 180°C, asse o empadão por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou até que a superfície fique dourada. Depois, é só servir.

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