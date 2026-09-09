CULINÁRIA

Empadão de frango de liquidificador leva poucos ingredientes e tem recheio super cremoso

Receita prática leva frango, mussarela e uma massa preparada no liquidificador

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:25

Para o almoço em família: a receita rende até seis porções e combina frango desfiado com bastante mussarela Crédito: Reprodução

Se a ideia é preparar um almoço ou jantar saboroso sem passar muito tempo na cozinha, o empadão de frango de liquidificador pode ser uma boa aposta. A receita tem dificuldade baixa, rende até seis porções e leva cerca de 45 minutos, além de usar ingredientes simples do dia a dia.

A massa é feita de forma rápida, já que todos os ingredientes são batidos no liquidificador. Depois, basta montar as camadas com frango desfiado e mussarela e levar ao forno até dourar.

Ingredientes

Massa

2½ xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de leite

Empadão de frango de liquidificador 1 de 4

1 xícara de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

2 xícaras de queijo mussarela ralado

Modo de preparo

1. Prepare a massa

Coloque a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o fermento e o sal no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea.

2. Monte o empadão

Unte e enfarinhe um refratário e coloque metade da massa. Em seguida, espalhe o frango desfiado e cubra com a mussarela. Finalize com o restante da massa.

Para deixar o recheio ainda mais saboroso, uma opção é refogar o frango com cebola e tomate antes de montar o prato.

3. Leve ao forno