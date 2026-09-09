Empadão de frango de liquidificador leva poucos ingredientes e tem recheio super cremoso

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:25
Se a ideia é preparar um almoço ou jantar saboroso sem passar muito tempo na cozinha, o empadão de frango de liquidificador pode ser uma boa aposta. A receita tem dificuldade baixa, rende até seis porções e leva cerca de 45 minutos, além de usar ingredientes simples do dia a dia.
A massa é feita de forma rápida, já que todos os ingredientes são batidos no liquidificador. Depois, basta montar as camadas com frango desfiado e mussarela e levar ao forno até dourar.
Ingredientes
Massa
2½ xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de leite
Empadão de frango de liquidificador
1 xícara de óleo
3 ovos
1 colher de sopa de fermento em pó
Sal a gosto
Recheio
1 peito de frango cozido e desfiado
2 xícaras de queijo mussarela ralado
Modo de preparo
1. Prepare a massa
Coloque a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o fermento e o sal no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea.
2. Monte o empadão
Unte e enfarinhe um refratário e coloque metade da massa. Em seguida, espalhe o frango desfiado e cubra com a mussarela. Finalize com o restante da massa.
Para deixar o recheio ainda mais saboroso, uma opção é refogar o frango com cebola e tomate antes de montar o prato.
3. Leve ao forno
Com o forno preaquecido a 180°C, asse o empadão por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou até que a superfície fique dourada. Depois, é só servir.