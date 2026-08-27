Empanada de liquidificador é super fácil e rápida de fazer: aprenda a deixar a massa fofinha e o recheio bem cremoso

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Fernanda Varela
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:00
Sabe aquela receita que parece trabalhosa, mas pode ser resolvida em poucos minutos no liquidificador? A empanada é uma boa opção para o lanche da tarde, jantar ou até para aproveitar ingredientes que estão sobrando na geladeira.
Nesta versão, não é preciso sovar nem abrir a massa. Basta bater os ingredientes líquidos, misturar a farinha e o fermento e montar tudo em uma assadeira. O resultado é uma massa macia e douradinha, com bastante recheio no meio.
Dicas para fazer uma empanada perfeita
Ingredientes da massa
* 3 ovos
* 2 xícaras de leite
* 1/2 xícara de óleo
* 2 xícaras de farinha de trigo
* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
* 1 colher de chá de sal
* 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Para o recheio
Uma combinação simples e saborosa pode ser feita com:
* 300 g de frango cozido e desfiado
* 1/2 cebola picada
* 1 tomate sem sementes picado
* 1/2 lata de milho
* 3 colheres de sopa de requeijão cremoso
* Cheiro-verde a gosto
* Sal e temperos a gosto
* 150 g de muçarela
O recheio também pode ser substituído por carne moída, presunto e queijo, calabresa ou legumes refogados.
Como fazer a empanada de liquidificador
Comece preparando o recheio. Refogue a cebola, acrescente o frango, o tomate, o milho e os temperos. Desligue o fogo e misture o requeijão. É importante deixar o recheio esfriar antes da montagem para não interferir na textura da massa.
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o parmesão e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha aos poucos e bata apenas até incorporar. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, de preferência usando uma colher ou a função pulsar.
Unte e enfarinhe uma assadeira média. Despeje aproximadamente metade da massa, espalhe o recheio de frango, distribua a muçarela e cubra com o restante da massa.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e, ao espetar a parte da massa com um palito, ele saia sem massa crua.
O segredo para ficar macia
Um dos principais cuidados é não exagerar na farinha nem deixar a empanada tempo demais no forno. O recheio também faz diferença: ingredientes cremosos, como requeijão e queijo, ajudam a manter o interior úmido.
Depois de retirar do forno, espere cerca de 10 minutos antes de cortar. Assim, a empanada fica mais firme para servir sem perder a maciez.