Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empanada de liquidificador é super fácil e rápida de fazer: aprenda a deixar a massa fofinha e o recheio bem cremoso

Receita leva ingredientes simples, fica pronta sem precisar sovar a massa e pode ganhar diferentes recheios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:00

Uma camada de muçarela no recheio deixa a empanada ainda mais cremosa depois de assada
Uma camada de muçarela no recheio deixa a empanada ainda mais cremosa depois de assada Crédito: Reprodução

Sabe aquela receita que parece trabalhosa, mas pode ser resolvida em poucos minutos no liquidificador? A empanada é uma boa opção para o lanche da tarde, jantar ou até para aproveitar ingredientes que estão sobrando na geladeira.

Nesta versão, não é preciso sovar nem abrir a massa. Basta bater os ingredientes líquidos, misturar a farinha e o fermento e montar tudo em uma assadeira. O resultado é uma massa macia e douradinha, com bastante recheio no meio.

Dicas para fazer uma empanada perfeita

Depois de sair do forno, o ideal é esperar cerca de 10 minutos antes de cortar para que a empanada fique firme sem perder a maciez por Reprodução
A empanada deve assar em forno preaquecido a 180 °C até ficar douradinha por cima por Reprodução
Na montagem, metade da massa vai primeiro à assadeira antes de receber o recheio por Reprodução
Uma camada de muçarela no recheio deixa a empanada ainda mais cremosa depois de assada por Reprodução
A massa é preparada no liquidificador e não precisa ser sovada ou aberta por Reprodução
O frango desfiado com requeijão deixa o recheio cremoso e ajuda a manter a empanada úmida por Reprodução
A empanada de liquidificador é uma opção fácil e rápida para o lanche da tarde ou jantar por Reprodução
1 de 7
Depois de sair do forno, o ideal é esperar cerca de 10 minutos antes de cortar para que a empanada fique firme sem perder a maciez por Reprodução

Ingredientes da massa

* 3 ovos

* 2 xícaras de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 2 xícaras de farinha de trigo

* 1/2 xícara de queijo parmesão ralado

* 1 colher de chá de sal

* 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Leia mais

Imagem - Sorvete cremoso, saudável e sem açúcar leva apenas um ingrediente e fica uma delícia

Sorvete cremoso, saudável e sem açúcar leva apenas um ingrediente e fica uma delícia

Imagem - Aprenda a receita do bolo de chocolate perfeito, com casquinha crocante por fora e massa úmida e muito fofinha por dentro

Aprenda a receita do bolo de chocolate perfeito, com casquinha crocante por fora e massa úmida e muito fofinha por dentro

Imagem - Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Para o recheio

Uma combinação simples e saborosa pode ser feita com:

* 300 g de frango cozido e desfiado

* 1/2 cebola picada

* 1 tomate sem sementes picado

* 1/2 lata de milho

* 3 colheres de sopa de requeijão cremoso

* Cheiro-verde a gosto

* Sal e temperos a gosto

* 150 g de muçarela

O recheio também pode ser substituído por carne moída, presunto e queijo, calabresa ou legumes refogados.

Leia mais

Imagem - Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

Imagem - Receita de bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu com a mãe leva batata, ovo e muito azeite

Receita de bacalhau que Ivete Sangalo aprendeu com a mãe leva batata, ovo e muito azeite

Imagem - Mousse de abacate com limão: receita de Gisele Bündchen leva poucos ingredientes e fica pronta sem complicação

Mousse de abacate com limão: receita de Gisele Bündchen leva poucos ingredientes e fica pronta sem complicação

Como fazer a empanada de liquidificador

Comece preparando o recheio. Refogue a cebola, acrescente o frango, o tomate, o milho e os temperos. Desligue o fogo e misture o requeijão. É importante deixar o recheio esfriar antes da montagem para não interferir na textura da massa.

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o parmesão e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha aos poucos e bata apenas até incorporar. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, de preferência usando uma colher ou a função pulsar.

Unte e enfarinhe uma assadeira média. Despeje aproximadamente metade da massa, espalhe o recheio de frango, distribua a muçarela e cubra com o restante da massa.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e, ao espetar a parte da massa com um palito, ele saia sem massa crua.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer pão de queijo saudável de 6 ingredientes sem perder a textura perfeita

Aprenda a fazer pão de queijo saudável de 6 ingredientes sem perder a textura perfeita

Imagem - Mousse de maracujá à francesa: aprenda a fazer a receita tradicional que não leva leite condensado

Mousse de maracujá à francesa: aprenda a fazer a receita tradicional que não leva leite condensado

Imagem - Aprenda a fazer uma omelete perfeita e cremosa em 10 minutos para o café da manhã

Aprenda a fazer uma omelete perfeita e cremosa em 10 minutos para o café da manhã

O segredo para ficar macia

Um dos principais cuidados é não exagerar na farinha nem deixar a empanada tempo demais no forno. O recheio também faz diferença: ingredientes cremosos, como requeijão e queijo, ajudam a manter o interior úmido.

Depois de retirar do forno, espere cerca de 10 minutos antes de cortar. Assim, a empanada fica mais firme para servir sem perder a maciez.

Mais recentes

Imagem - Ela viu a água diminuir no sítio, plantou mil árvores para recuperar nascentes e transformou 2 hectares em um sistema agroflorestal que lhe rendeu 5° lugar em ranking do melhor café do ano

Ela viu a água diminuir no sítio, plantou mil árvores para recuperar nascentes e transformou 2 hectares em um sistema agroflorestal que lhe rendeu 5° lugar em ranking do melhor café do ano
Imagem - 'Vem um baby': Márcia Sensitiva prevê nova gravidez de Virgínia Fonseca

'Vem um baby': Márcia Sensitiva prevê nova gravidez de Virgínia Fonseca
Imagem - Lembra dele? ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil aparece reaparece após mudança radical ao lado dos quatro filhos

Lembra dele? ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil aparece reaparece após mudança radical ao lado dos quatro filhos