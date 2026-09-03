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Empanada de liquidificador super fofinha tem massa fácil de fazer e você pode variar nos recheios

Receita prática tem recheio cremoso de frango, mas pode ser preparada com carne moída, atum, presunto e queijo ou outros ingredientes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:33

Empanada de frango
Empanada de frango Crédito: Reprodução

Uma massa simples preparada no liquidificador pode ser a solução para transformar ingredientes que estão na geladeira em uma refeição completa. A empanada de frango é fácil de montar, fica macia por dentro e ainda permite variar bastante o recheio.

Nesta versão, o frango desfiado ganha tomate, milho e requeijão para ficar mais cremoso. Mas a mesma massa pode ser usada com outros recheios, como carne moída, atum, sardinha, legumes ou presunto e queijo.

5 dicas para não errar na receita de torta salgada de sardinha de liquidificador

Para saber se está pronta, espete um palito em uma parte com mais massa e pouco recheio: ele deve sair sem massa crua por Reprodução
O fermento deve entrar por último e pode ser misturado delicadamente ou incorporado usando rapidamente a função pulsar do liquidificador por Reprodução
Bata a farinha apenas até incorporar à massa, evitando bater demais depois que ela for adicionada por Reprodução
Retirar o excesso de sementes do tomate também é importante para o recheio não soltar muita água durante o forno por Reprodução
Escorrer bem a sardinha antes de preparar o recheio evita excesso de líquido e ajuda a massa a assar por igual por Reprodução
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Para saber se está pronta, espete um palito em uma parte com mais massa e pouco recheio: ele deve sair sem massa crua por Reprodução

Ingredientes da massa

3 ovos

2 xícaras de leite

1/2 xícara de óleo

2 xícaras de farinha de trigo

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Ingredientes do recheio

400 g de frango cozido e desfiado

1 colher (sopa) de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados ou amassados

1 tomate picado, sem excesso de sementes

1/2 lata de milho-verde escorrido

3 colheres (sopa) de requeijão cremoso

Cheiro-verde a gosto

Páprica a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

150 g de muçarela ralada

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Modo de preparo

Comece pelo recheio. Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o milho. Tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e misture bem.

Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e o requeijão. O recheio deve ficar cremoso, mas sem excesso de líquido, para não deixar a massa úmida demais. Reserve enquanto esfria.

Para preparar a massa, coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o parmesão e o sal. Bata até misturar.

Acrescente a farinha aos poucos e bata somente até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, sem bater em excesso.

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Unte e enfarinhe uma forma média. Despeje aproximadamente metade da massa, espalhe todo o recheio de frango e distribua parte da muçarela. Cubra com o restante da massa e finalize com a muçarela que sobrou.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa completamente assada. Espere alguns minutos antes de cortar.

Dá para trocar o recheio?

Sim. Uma das vantagens dessa empanada é justamente aproveitar a mesma massa com diferentes combinações. O frango pode ser substituído por carne moída refogada, atum ou sardinha bem escorridos, calabresa, presunto e queijo ou legumes refogados.

O principal cuidado é evitar recheios com muito líquido. Tomates devem estar sem excesso de sementes e caldo, enlatados precisam ser bem escorridos e legumes muito úmidos devem ser refogados antes. Assim, a empanada mantém a massa fofinha sem ficar encharcada no centro.

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