Empanada de liquidificador super fofinha tem massa fácil de fazer e você pode variar nos recheios

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:33
Uma massa simples preparada no liquidificador pode ser a solução para transformar ingredientes que estão na geladeira em uma refeição completa. A empanada de frango é fácil de montar, fica macia por dentro e ainda permite variar bastante o recheio.
Nesta versão, o frango desfiado ganha tomate, milho e requeijão para ficar mais cremoso. Mas a mesma massa pode ser usada com outros recheios, como carne moída, atum, sardinha, legumes ou presunto e queijo.
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Ingredientes da massa
3 ovos
2 xícaras de leite
1/2 xícara de óleo
2 xícaras de farinha de trigo
1/2 xícara de queijo parmesão ralado
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Ingredientes do recheio
400 g de frango cozido e desfiado
1 colher (sopa) de azeite
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picados ou amassados
1 tomate picado, sem excesso de sementes
1/2 lata de milho-verde escorrido
3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
Cheiro-verde a gosto
Páprica a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Sal a gosto
150 g de muçarela ralada
Modo de preparo
Comece pelo recheio. Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o milho. Tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e misture bem.
Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e o requeijão. O recheio deve ficar cremoso, mas sem excesso de líquido, para não deixar a massa úmida demais. Reserve enquanto esfria.
Para preparar a massa, coloque no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o parmesão e o sal. Bata até misturar.
Acrescente a farinha aos poucos e bata somente até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento e misture rapidamente, sem bater em excesso.
Unte e enfarinhe uma forma média. Despeje aproximadamente metade da massa, espalhe todo o recheio de frango e distribua parte da muçarela. Cubra com o restante da massa e finalize com a muçarela que sobrou.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa completamente assada. Espere alguns minutos antes de cortar.
Dá para trocar o recheio?
Sim. Uma das vantagens dessa empanada é justamente aproveitar a mesma massa com diferentes combinações. O frango pode ser substituído por carne moída refogada, atum ou sardinha bem escorridos, calabresa, presunto e queijo ou legumes refogados.
O principal cuidado é evitar recheios com muito líquido. Tomates devem estar sem excesso de sementes e caldo, enlatados precisam ser bem escorridos e legumes muito úmidos devem ser refogados antes. Assim, a empanada mantém a massa fofinha sem ficar encharcada no centro.