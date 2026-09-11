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Emprego dos sonhos: empresa abre vaga para brasileiros viajarem, provarem sorvetes e ganharem R$ 51 mil por mês

Vaga internacional prevê viagens, degustação de sorvetes e participação na criação de novos sabores durante três meses

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:30

Snoop Dogg procura uma pessoa para viajar, provar sorvetes e ajudar a escolher novos sabores para a marca
Snoop Dogg procura uma pessoa para viajar, provar sorvetes e ajudar a escolher novos sabores para a marca Crédito: Reprodução

Snoop Dogg está à procura de uma pessoa disposta a viajar, experimentar sorvetes e ainda receber cerca de R$ 51 mil por mês pelo trabalho. A oportunidade é para atuar como provador internacional da Dr. Bombay, marca de sorvetes criada pelo rapper, e está aberta a candidatos de diferentes países, incluindo o Brasil.

O profissional escolhido terá um contrato de três meses e receberá US$ 10 mil mensais. Ao final do período, o pagamento chegará a US$ 30 mil. Na conversão apresentada no anúncio da oportunidade, os valores correspondem a aproximadamente R$ 51,4 mil por mês e R$ 154,2 mil pelo contrato completo, mas a quantia em reais pode variar conforme a cotação do dólar.

Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo

Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
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Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram
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Os 100 sorvetes mais icônicos do mundo por Reprodução/Instagram

A missão vai muito além de simplesmente comer sorvete. O selecionado deverá viajar e conhecer sobremesas congeladas, combinações de ingredientes e tendências de diferentes cidades e culturas. As descobertas serão compartilhadas com Snoop Dogg e com a equipe da Dr. Bombay e poderão servir de inspiração para novos produtos.

O trabalho também envolve produção de conteúdo para as redes sociais e participação no desenvolvimento de sabores, campanhas e experiências promovidas pela marca.

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Quem pode se candidatar

Não é necessário exercer uma profissão específica para concorrer à vaga. A seleção é aberta a diferentes perfis profissionais, como criadores de conteúdo, jornalistas, estudantes, profissionais de marketing, chefs e empreendedores.

Existem, no entanto, alguns requisitos obrigatórios. O candidato precisa falar inglês, possuir passaporte válido e ter disponibilidade para trabalhar durante os três meses previstos no contrato.

A empresa também procura alguém interessado em gastronomia, cultura e tendências das redes sociais, além de ter capacidade para transformar as experiências das viagens em histórias e conteúdos.

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O contratado atuará como profissional independente. Segundo as informações divulgadas, os pagamentos serão realizados pela plataforma Deel e poderão ser recebidos na conta bancária do selecionado em sua moeda local.

Marca nasceu de lembranças familiares de Snoop Dogg

A relação de Snoop Dogg com o sorvete está ligada à própria família. De acordo com a apresentação da vaga, o pai do rapper cresceu em uma fazenda de produção de leite no Mississippi e costumava preparar sorvete artesanalmente.

Anos mais tarde, Snoop também criou suas próprias lembranças envolvendo a sobremesa. Ele costumava parar para tomar sorvete co

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