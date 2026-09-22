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Empresa de helicóptero encontrado onde estava Rick, da dupla com Renner, é ligada a megaprojeto do jogador Neymar

Jogador do Santos é sócio de megaprojeto da JTA Empreendimentos e Urbanismo, com sede em Porto Belo, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:06

Helicóptero foi emprestado por dono de empresa da aeronave
Helicóptero foi emprestado por dono de empresa da aeronave Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A JTA Empreendimentos e Urbanismo, com sede em Porto Belo, em Santa Catarina, é a proprietária do helicóptero que desapareceu em Urubici, na Serra de Minas, com o empresário Bruno Avelar e Rick, da dupla com o cantor Renner.

Segundo o portal nd+, nesta segunda-feira (21), a empresa confirmou que emprestou a aeronave para Avelar e Rick.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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A JTA é uma empresa familiar fundada por José Antunes Jr. e tem sede em Perequê, no litoral entre São Paulo e Minas Gerais. Entre muitos empreendimentos de luxo da empresa está o desenvolvimento do Porto Belo Lagos, cidade planejada que abriga o Ecossistema Neymar Jr.

O projeto, em parceria com o atacante da Seleção e do Santos, Neymar Jr., segundo o nd+. tem previsão de investimento de R$ 250 milhões.

O cantor Rick morreu na queda do helicóptero. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (22). Cinco corpos foram localizados, e não há sobreviventes.

Além de Rick e do empresário Bruno Avelar, estavam também na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, identificados pela empresa somente como Antônio e Leopoldo, respectivamente.

Tags:

Neymar Rick E Renner

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