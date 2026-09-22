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Empresa de helicóptero encontrado onde estava Rick, da dupla com Renner, é ligada a megaprojeto do jogador Neymar

Jogador do Santos é sócio de megaprojeto da JTA Empreendimentos e Urbanismo, com sede em Porto Belo, em Santa Catarina

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:06

Helicóptero foi emprestado por dono de empresa da aeronave Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A JTA Empreendimentos e Urbanismo, com sede em Porto Belo, em Santa Catarina, é a proprietária do helicóptero que desapareceu em Urubici, na Serra de Minas, com o empresário Bruno Avelar e Rick, da dupla com o cantor Renner.

Segundo o portal nd+, nesta segunda-feira (21), a empresa confirmou que emprestou a aeronave para Avelar e Rick.

Rick Sollo 1 de 4

A JTA é uma empresa familiar fundada por José Antunes Jr. e tem sede em Perequê, no litoral entre São Paulo e Minas Gerais. Entre muitos empreendimentos de luxo da empresa está o desenvolvimento do Porto Belo Lagos, cidade planejada que abriga o Ecossistema Neymar Jr.

O projeto, em parceria com o atacante da Seleção e do Santos, Neymar Jr., segundo o nd+. tem previsão de investimento de R$ 250 milhões.

O cantor Rick morreu na queda do helicóptero. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (22). Cinco corpos foram localizados, e não há sobreviventes.