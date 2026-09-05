JUSTIÇA

Empresa faz teste de gravidez sem autorização em funcionária desmaiada e terá que pagar R$ 20 mil

Trabalhadora acordou durante atendimento médico e recebeu resultado de teste de gravidez que afirma não ter autorizado

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:55

Funcionária desmaiou e teve sangue coletado enquanto estava desacordada Crédito: Imagem gerada por IA

Uma empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a uma trabalhadora que teve sangue coletado sem consentimento após desmaiar no trabalho. O material foi utilizado para a realização de um exame de gravidez.

O caso foi analisado pela 1ª Turma do TST e tramita em segredo de Justiça. Para os ministros, embora não tenha sido comprovada uma dispensa discriminatória, a retirada de sangue sem autorização violou a integridade física e a intimidade da empregada.

A trabalhadora havia sido contratada recentemente e relatou que exercia suas atividades em um ambiente que passava por reforma e pintura, onde havia forte cheiro de tinta. Segundo ela, já havia passado mal anteriormente.

Em determinado dia, a funcionária vomitou e desmaiou. Ela foi socorrida por colegas e levada ao serviço médico da própria empresa.

De acordo com o relato apresentado no processo, a mulher estava consciente quando chegou ao atendimento e teve a pressão arterial medida, mas perdeu a consciência novamente. Quando acordou, recebeu o resultado negativo de um exame de sangue para gravidez.

Funcionária diz que não autorizou exame

A trabalhadora afirmou que não havia autorizado a coleta de sangue e que também não havia contado a ninguém na empresa que tentava engravidar naquele período.

Pouco tempo depois do episódio, ela foi dispensada ainda durante o contrato de experiência. Na Justiça, pediu indenização por violação à integridade física e também alegou ter sido vítima de discriminação.

A empresa apresentou uma versão diferente. Segundo a defesa, a própria funcionária teria procurado o serviço médico apresentando sintomas que associava a uma possível gravidez, e a coleta teria ocorrido por iniciativa dela.

O caso passou por diferentes decisões. Em primeira instância, a indenização foi fixada em R$ 50 mil. Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho afastou a condenação por entender que não havia provas de que o fim do contrato estivesse relacionado a uma possível gravidez.

O TRT também considerou que não houve quebra de sigilo médico, já que o resultado do exame foi entregue à própria trabalhadora e não teria sido divulgado a terceiros.

TST considera coleta sem autorização ato ilícito

Ao analisar o processo, a 1ª Turma do TST também concluiu que não ficou comprovado que a demissão ocorreu de maneira discriminatória.

O relator, ministro Amaury Rodrigues, ponderou que a realização do exame de sangue, isoladamente, não era suficiente para demonstrar que o desligamento ocorreu em razão de uma possível gravidez.

A conclusão foi diferente, porém, em relação à própria coleta. Segundo o entendimento do TST, a retirada de sangue dependia do consentimento da paciente. Como não ficou demonstrada a autorização, houve violação da integridade física e da intimidade da trabalhadora.

O Tribunal considerou a realização do exame nessas condições um ato ilícito e entendeu ainda que a empresa responde pelos atos praticados por empregados ou profissionais que atuem em seu nome durante o exercício das atividades.