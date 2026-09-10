TECNOLOGIA

Empresa instala estrutura gigante de aço a 17 metros de profundidade e constrói ‘cidades submarinas’ para até 50 pessoas viverem no fundo do mar

Primeiro habitat já foi instalado nas Florida Keys; próxima geração poderá formar bases semipermanentes no oceano



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:21

Vanguard já está no fundo do mar nas Florida Keys e servirá como primeiro passo para habitats maiores Crédito: Divulgação / DEEP

A 17 metros abaixo da superfície das Florida Keys, nos Estados Unidos, uma pequena casa permanece apoiada sobre o fundo do mar. Do lado de fora, há água em todas as direções. Por dentro, infraestrutura e sistemas capazes de manter quatro pessoas vivendo durante dias sem retornar à superfície.

Quando as luzes do Vanguard se acenderam em agosto de 2026; Norman Smith acompanhava um projeto que, de certa forma, juntava duas partes de sua carreira. Hoje diretor de tecnologia da britânica DEEP, ele trabalhou anteriormente no desenvolvimento de equipamentos para voos espaciais tripulados da NASA.

Agora, em vez de ajudar humanos a sobreviver longe da Terra, Smith participa da construção de lugares para viver no sentido oposto: no fundo do oceano. E o Vanguard é apenas o primeiro deles.

Bases submarinas da DEEP 1 de 15

A DEEP trabalha em uma geração muito maior chamada Sentinel. O sistema modular foi concebido para começar com pequenas equipes e crescer até formar estações multinacionais semipermanentes capazes de abrigar até 50 pessoas de uma vez.

Uma casa submersa

O primeiro passo já está debaixo d’água. O Vanguard foi instalado no Tennessee Reef, dentro do Santuário Marinho Nacional das Florida Keys, e permanece apoiado sobre o leito oceânico a 17 metros de profundidade.

A estrutura habitável tem cerca de 10,7 metros de comprimento e foi desenvolvida para receber quatro aquanautas em missões de cinco dias ou mais.

Isso significa que os pesquisadores não precisam gastar parte de cada dia descendo até o local de trabalho e voltando à superfície. Eles podem comer, descansar, dormir e continuar suas pesquisas dentro do próprio oceano.

O habitat possui espaço de convivência, suporte à vida, comunicação e conexão de dados. No piso existe ainda um moon pool: uma abertura que permite aos mergulhadores entrar diretamente no mar sem passar por uma porta convencional.

Em agosto, porém, o Vanguard ainda não havia iniciado suas missões científicas regulares. A DEEP trabalhava no comissionamento e nos últimos testes da instalação antes das operações com equipes humanas.

As primeiras oportunidades para pesquisadores da Flórida estavam previstas para novembro de 2026.

Como uma estação espacial

A semelhança com uma estação espacial não está apenas na aparência futurista das estruturas. Durante anos, a própria NASA usou o fundo do mar para preparar humanos para o espaço.

No programa NEEMO, astronautas, engenheiros e cientistas foram enviados ao laboratório submarino Aquarius, localizado também nas Florida Keys, a aproximadamente 19 metros de profundidade.

Ali, as equipes podiam permanecer isoladas durante dias ou semanas. Sair do laboratório exigia equipamentos especiais, atividades externas precisavam ser planejadas e qualquer problema ocorria em um ambiente onde seres humanos não conseguem sobreviver naturalmente.

As condições permitiram à agência testar procedimentos, ferramentas e técnicas que poderiam posteriormente ser utilizadas em missões espaciais.

O Vanguard segue parte dessa lógica e também foi pensado para aplicações relacionadas ao treinamento espacial. Mas o projeto seguinte da DEEP pretende levar o conceito a outra escala.

Cidade modular no mar

Em vez de construir um único habitat enorme, a empresa pretende fazer o Sentinel crescer pela união de módulos.

Uma instalação poderia começar atendendo apenas seis pessoas. Conforme a necessidade, novos compartimentos seriam conectados até formar uma estação com 50 ocupantes de diferentes países.

Os módulos também foram projetados para serem reorganizados, substituídos e até transferidos para outros locais. A vida útil prevista para o sistema é de aproximadamente 20 anos.

Outra diferença estará na maneira de entrar e sair.

Em uma configuração de pressão ambiente, equivalente à pressão da água ao redor da estação, mergulhadores poderiam usar dois moon pools para acessar diretamente o oceano.

Já uma versão mantida próxima à pressão atmosférica permitiria receber pessoas que não são mergulhadoras por meio da transferência direta a partir de submersíveis.

Base quase independente

Manter dezenas de pessoas no fundo do mar também exigirá solucionar um dos principais problemas dos antigos habitats submarinos: a enorme estrutura necessária na superfície.

A DEEP pretende reduzir essa dependência utilizando uma microrrede própria de energia, ligada a uma boia preparada para geração renovável e comunicação via satélite.

Há ainda outro desafio menos visível, mas essencial quando se imagina uma estação ocupada durante longos períodos: o lixo produzido pelos moradores.

A equipe desenvolve um biorreator de grande escala para tratar resíduos no próprio sistema, diminuindo a necessidade de retirar tanques continuamente do fundo do mar.

O Sentinel completo, porém, ainda não existe. Vários desses sistemas permanecem em desenvolvimento.

Por enquanto, a ambição de uma estação com dezenas de moradores continua nos projetos e módulos digitais da empresa. Mas a primeira peça desse plano já deixou os desenhos.