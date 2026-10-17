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Empresária, bailarina e musa de escola de samba: quem é Nicole Fagundes, ex-secretária apontada como pivô da crise entre Rayane Figliuzzi e Belo

Nicole trabalhou e morou com a influenciadora; segundo coluna do Extra, ela teria um affair com o cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:38

Nicole Fagundes Crédito: Reprodução/Instagram

Nicole Fagundes, de 31 anos, ganhou destaque após ser apontada como o suposto pivô da crise no relacionamento entre Belo e Rayane Figliuzzi. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a influenciadora teria descoberto que o cantor mantém um affair com Nicole, que é sua ex-secretária e ex-amiga.

Empresária dos ramos fitness e de moda praia, Nicole tem 31 anos e também atua como criadora de conteúdo nas redes sociais, onde reúne mais de 148 mil seguidores. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ela vive no Rio de Janeiro há cerca de quatro anos.

Nicole Fagundes 1 de 20

Durante o período em que trabalhou com Rayane, Nicole cuidava de demandas pessoais da influenciadora, como reservas de passagens, compras e organização da agenda. A proximidade entre as duas fez com que ela chegasse a morar com Rayane e Belo.

Nicole também tem trajetória ligada à dança e à televisão. Ela foi bailarina do Faustão, participou de programas de TV, integrou bandas e também trabalhou como professora de dança. Natural de Ribeirão Preto (SP), ela vive no Rio de Janeiro há cerca de quatro anos.

Em setembro, Nicole foi anunciada como musa da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2027. Segundo informações publicadas pela coluna Retratos da Vida, circulam nos bastidores do Carnaval rumores de que Belo teria financiado o posto. A informação, no entanto, não foi confirmada de forma independente.

No fim do ano passado, Nicole também foi acusada de injúria racial e de jogar bebida contra uma assessora de imprensa. Na ocasião, ela negou as acusações.

Crise entre Belo e Rayane

De acordo com a coluna Retratos da Vida, Rayane teria pedido a separação após descobrir o suposto envolvimento de Belo com Nicole. O cantor, porém, não gostaria de encerrar o relacionamento e teria prometido ajudar a influenciadora a entrar na televisão.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

Ainda segundo a publicação, Rayane teria pedido que Belo deixasse para ela um carro e um apartamento, alegando que se mudou para a casa do cantor no início do namoro. Ele não teria aceitado a proposta de separação, enquanto estaria preparando um espaço para ficar com Nicole, conforme fontes ouvidas pela coluna.