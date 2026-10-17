Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresária, bailarina e musa de escola de samba: quem é Nicole Fagundes, ex-secretária apontada como pivô da crise entre Rayane Figliuzzi e Belo

Nicole trabalhou e morou com a influenciadora; segundo coluna do Extra, ela teria um affair com o cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 11:38

Nicole Fagundes
Nicole Fagundes Crédito: Reprodução/Instagram

Nicole Fagundes, de 31 anos, ganhou destaque após ser apontada como o suposto pivô da crise no relacionamento entre Belo e Rayane Figliuzzi. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a influenciadora teria descoberto que o cantor mantém um affair com Nicole, que é sua ex-secretária e ex-amiga.

Empresária dos ramos fitness e de moda praia, Nicole tem 31 anos e também atua como criadora de conteúdo nas redes sociais, onde reúne mais de 148 mil seguidores. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ela vive no Rio de Janeiro há cerca de quatro anos.

Nicole Fagundes

Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram
1 de 20
Nicole Fagundes por Reprodução/Instagram

Durante o período em que trabalhou com Rayane, Nicole cuidava de demandas pessoais da influenciadora, como reservas de passagens, compras e organização da agenda. A proximidade entre as duas fez com que ela chegasse a morar com Rayane e Belo.

Nicole também tem trajetória ligada à dança e à televisão. Ela foi bailarina do Faustão, participou de programas de TV, integrou bandas e também trabalhou como professora de dança. Natural de Ribeirão Preto (SP), ela vive no Rio de Janeiro há cerca de quatro anos.

Em setembro, Nicole foi anunciada como musa da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2027. Segundo informações publicadas pela coluna Retratos da Vida, circulam nos bastidores do Carnaval rumores de que Belo teria financiado o posto. A informação, no entanto, não foi confirmada de forma independente.

No fim do ano passado, Nicole também foi acusada de injúria racial e de jogar bebida contra uma assessora de imprensa. Na ocasião, ela negou as acusações.

Crise entre Belo e Rayane

De acordo com a coluna Retratos da Vida, Rayane teria pedido a separação após descobrir o suposto envolvimento de Belo com Nicole. O cantor, porém, não gostaria de encerrar o relacionamento e teria prometido ajudar a influenciadora a entrar na televisão.

Rayane Figliuzzi e Belo

Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane estiveram juntos no cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Belo por Reprodução/Instagram
1 de 17
Declaração de Belo para Rayane nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Ainda segundo a publicação, Rayane teria pedido que Belo deixasse para ela um carro e um apartamento, alegando que se mudou para a casa do cantor no início do namoro. Ele não teria aceitado a proposta de separação, enquanto estaria preparando um espaço para ficar com Nicole, conforme fontes ouvidas pela coluna.

A publicação também afirma que Rayane tentava conquistar um posto de musa na Grande Rio para o Carnaval de 2027. A influenciadora, segundo a reportagem, não aceitaria manter uma relação aberta apenas por parte do cantor.

Leia mais

Imagem - Atriz aposta em trabalho paralelo, vira 'doula da morte' e passa a acompanhar pessoas no fim da vida

Atriz aposta em trabalho paralelo, vira 'doula da morte' e passa a acompanhar pessoas no fim da vida

Imagem - Quem é Jéssica Fazendeira? Conheça a mulher criada por IA que promete 'bancar companheiro' e levou pedreiro a viajar 2,1 mil km

Quem é Jéssica Fazendeira? Conheça a mulher criada por IA que promete 'bancar companheiro' e levou pedreiro a viajar 2,1 mil km

Imagem - Hipnose, farinha láctea e treino 6x1: como Ruivinha de Marte ganhou mais de 20 kg e ficou com corpo 'irreconhecível'

Hipnose, farinha láctea e treino 6x1: como Ruivinha de Marte ganhou mais de 20 kg e ficou com corpo 'irreconhecível'

Tags:

Nicole Fagundes

Mais recentes

Imagem - Almôndegas com molho e queijo gratinado na airfryer: almoço fácil e suculento que não suja o fogão

Almôndegas com molho e queijo gratinado na airfryer: almoço fácil e suculento que não suja o fogão
Imagem - Duvidaram do potencial deles? 5 signos podem dar a volta por cima e conquistar muito mais hoje (17 de outubro)

Duvidaram do potencial deles? 5 signos podem dar a volta por cima e conquistar muito mais hoje (17 de outubro)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Duas escolhas: afundar ou aprender a nadar' - Apresentadora emociona com mensagem sobre força e superação

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Duas escolhas: afundar ou aprender a nadar' - Apresentadora emociona com mensagem sobre força e superação