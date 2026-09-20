TRAJETÓRIA

Empresário brasileiro transforma o mercado milionário de relógios de luxo com inteligência artificial e chama atenção de famosos

Renan Bastos desenvolveu uma metodologia voltada para organizar negociações através de dados

Felipe Sena

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:30

Renan Bastos Crédito: Divulgação

Relógios de luxo, como Rolex e outros, é uma paixão entre famosos como Neymar, Lionel Messi, Roberto Justus e Luciano Huck

Uma paixão é comum entre homens ricos, sobretudo famosos: a paixão por relógios. E hoje existe um brasileiro a frente desse mercado, Renan Bastos, dono da Crown LLC, em Miami.

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O empresário desenvolveu uma metodologia voltada para organizar negociações através de dados, automação e inteligência comercial, em um segmento onde decisões rápidas podem fazer diferença em operações de alto valor.

Entre as marcas preferidas dos famosos estão Rolex, Patek Phillippe, Richard Mille e Audemars Piguet, que podem ultrapassar a casa dos milhões de reais e movimentam um mercado global que cresce impulsionado por colecionadores, investidores e compradores em busca de peças raras.

Um dos principais argumentos que ajuda a explicar esse crescimento as gerações millennial e Z, que tem impulsionado a demanda por relógios seminovos, enquanto estimativas da Grand View Research apontam que o segmento global de relógios pre-owned poderá movimentar US$ 85,4 bilhões até 2023.

Por isso, no mercado atual, alguns pontos são importantes, no momento de adquirir um desses modelos: procedência, documentação, estado de conservação, liquidez e demanda internacional que passaram a ter peso cada vez maior na definição dos preços.

“Renan tem uma habilidade rara de enxergar o negócio como sistema. Ele não olha apenas para a venda de uma peça, mas para todo o fluxo: compra, margem, estoque, liquidez e risco. Isso muda a qualidade da decisão”, explicou Cheong Shi Peng, diretor de vendas da About Time Pte Ltd, de Hong Kong, em entrevista à coluna GENTE, do portal Ig.

Ainda segundo Luis Armando Maldonado, Senior Sales Executive da RC Crown, também em entrevista a Ig, por muito tempo, parte das decisões dependia da experiência do Yash, que tem conhecimento profundo do mercado de relógios de luxo.

Contudo, Renan conseguiu transformar esse conhecimento, que já existia, somado ao contexto real de negociações, em um processo estruturado na inteligência artificial. Por isso, hoje a equipe consegue acessar informações que antes estavam concentradas na experiência de uma única pessoa.

“Isso reduziu a carga sobre o Yash, tornou as decisões mais rápidas e permitiu que todos dentro da empresa evoluíssem e atuassem com muito mais autonomia.”, contou Luis Armando.