DISPUTA

Empresário deixa herança milionária para mulher que conheceu em supermercado e provoca briga de filhas na Justiça

Empresário do setor de lavanderias morreu e deixou uma herança de R$ 22 milhões para mulher por quem se apaixonou

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:30

Hacer Gun Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em Quem Ama Cuida, Arthur Brandão, personagem interpretado por Antonio Fagundes morre e deixa uma herança para Adriana, vivida por Letícia Colin. Na realidade, a vida imitou a arte.

O empresário britânico do setor de lavanderias Ali Djemal morreu e deixou uma herança de R$ 22 milhões curiosamente para Hacer Gun, mulher que ele conheceu enquanto fazia compras em um supermercado.

Briga por herança de Ali Djemal 1 de 4

No entanto, parece que não foi nada fácil o dinheiro cair nas mãos da amada. Isso porque segundo a Pure People, as duas filhas do empresário, Saniye e Mary Djemal, contestam o testamento e pedem que a Justiça reconheça como válido um documento anterior, de 1992.

Segundo o portal, as filhas alegam que Hacer, hoje com 69 anos, teria interferido nas decisões do pai, afastando-o da família e participando da administração de seus negócios e de suas finanças.

O processo está em análise pelo Tribunal Superior de Londres e envolve acusações de influência indevida, questionamentos sobre a capacidade mental do empresário e movimentações financeiras feitas antes de sua morte.

As irmãs pedem ao juiz Alan Johns KC que anule o casamento mais recente e restabeleça o documento de 1992. Na versão anterior, três imóveis localizados na Swinton Street, em Kings Cross, seriam divididos igualmente entre os três filhos de Ali. O terceiro herdeiro, Murat Soyer, que mora no Chipre, não participa do processo.

As herdeiras sustentam ainda o argumento de que cerca de 500 mil libras (R$ 3,7 milhões) retiradas das contas de Ali são consideradas suspeitas. Entre elas estão uma transferência de 270 mil libras (R$ 2 milhões) para o filho de Hacer, em 2017, e despesas de 107.929 libras (R$ 810 mil) na Amazon.

Ainda de acordo com o portal, a defesa de Hacer nega tentativa de prejudicar o patrimônio. Os pagamentos teriam sido presentes de Ali à família dela por vontade própria, segundo advogados.

Hacer teria afirmado em tribunal que conheceu o empresário em um supermercado e passou a ajudá-lo em casa, em Londres, porque sua companheira, que tinha deficiência. Os dois teriam passado a se relacionar amorosamente por volta de 2010 e teriam vivido juntos por 12 anos.

Segundo o Pure People, o documento contestado pelas filhas teria sido elaborado em 2018 e destinou todo o patrimônio a Hacer, com a condição e que ela garantisse o sustento de Mary durante toda a vida.