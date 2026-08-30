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Encontro de bebê com funcionários com síndrome de Down no Beto Carrero emociona pais: 'Caímos no choro'

Vicente chamou atenção de dois profissionais do parque durante passeio em família; cena fez os pais imaginarem o futuro do filho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:51

Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família
Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família Crédito: Reprodução

Um encontro inesperado durante um passeio pelo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, emocionou os pais do pequeno Vicente. O bebê, que tem síndrome de Down, conheceu dois funcionários do parque que também têm a condição e rapidamente criou uma conexão com eles.

A aproximação aconteceu quando Aline, que trabalha no Beto Carrero há 11 anos, viu Vicente no carrinho e chamou Rafael, que atua como estagiário. Ao se aproximar do bebê, ela comentou: “Olha, Rafa, ele é igual a gente”.

A frase simples ganhou um significado especial para Carol e Lucas, pais de Vicente. Segundo o relato compartilhado nas redes sociais, os dois começaram a chorar ao perceber a representatividade daquele momento. “Ter visto essa cena foi enxergar um pouquinho do futuro… fiquei imaginando meu filho adulto, sendo independente e trabalhando em um lugar como o Beto Carrero”, contou a mãe.

Vicente

Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família por Reprodução
Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família por Reprodução
Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família por Reprodução
Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família por Reprodução
Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família por Reprodução
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Encontro de Vicente com funcionários do parque emocionou a família por Reprodução

Além da emoção pelo encontro, a família destacou o impacto de ver pessoas com síndrome de Down trabalhando e exercendo sua independência. Para os pais, a experiência ajudou a transformar uma visita ao parque em uma lembrança que representa possibilidades para o futuro de Vicente.

“Eu e Lucas caímos no choro. Foi impossível conter a emoção”, relembrou Carol.

O momento entre Vicente, Aline e Rafael foi registrado e compartilhado nas redes sociais, onde também ganhou destaque pela importância da inclusão e da representatividade no ambiente profissional.

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