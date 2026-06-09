Endrick é comparado ao anime Naruto após vídeo viral; entenda

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Felipe Sena
Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:19
Endrick comemorou a transformação do camisa 19 do titular da Seleção Brasileira no icônico número 10 com um vídeo sobre a “previsão” do futuro do jogador que viralizou nas redes sociais.
Em publicações que circulam nas redes sociais, internautas compararam a cena com o anime Naruto, uma das animações japonesas mais populares entre os brasileiros.
Endrick
No vídeo, após marcar um gol no amistoso entre Brasil e Egito, dias antes da primeira partida da Seleção nesta quinta-feira (11), Endrick pula com as mãos para cima. O movimento fez com que o tecido da camisa se contraia, fazendo com que o algarismo 9 pareça um 0, completando o número 10.
A cena gerou comparações entre ídolos da Seleção como Pelé, que consolidou a camisa 10 com um símbolo para o time do Brasil, assim como o anime Naruto, que é visto como um pai, Minato, que é respeitado e tem admiração pelos demais personagens, assim como o Rei do Futebol.