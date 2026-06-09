Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Endrick é comparado ao anime Naruto após vídeo viral; entenda

Transformação do craque no camisa 10 e comparação com anime chamou atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:19

Montagem feita com Endrick
Montagem feita com Endrick Crédito: Imagem gerada pelo Gemini

Endrick comemorou a transformação do camisa 19 do titular da Seleção Brasileira no icônico número 10 com um vídeo sobre a “previsão” do futuro do jogador que viralizou nas redes sociais.

Em publicações que circulam nas redes sociais, internautas compararam a cena com o anime Naruto, uma das animações japonesas mais populares entre os brasileiros.

Endrick

Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
1 de 9
Endrick por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira

Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira

Imagem - Mãe de Endrick se assusta com valor de enxoval após a chegada de novo integrante na família: ‘Bem puxado’

Mãe de Endrick se assusta com valor de enxoval após a chegada de novo integrante na família: ‘Bem puxado’

Imagem - Os segredos da rotina de Endrick: academia de R$ 1 milhão, chef particular e treinos até na lua de mel

Os segredos da rotina de Endrick: academia de R$ 1 milhão, chef particular e treinos até na lua de mel

No vídeo, após marcar um gol no amistoso entre Brasil e Egito, dias antes da primeira partida da Seleção nesta quinta-feira (11), Endrick pula com as mãos para cima. O movimento fez com que o tecido da camisa se contraia, fazendo com que o algarismo 9 pareça um 0, completando o número 10.

A cena gerou comparações entre ídolos da Seleção como Pelé, que consolidou a camisa 10 com um símbolo para o time do Brasil, assim como o anime Naruto, que é visto como um pai, Minato, que é respeitado e tem admiração pelos demais personagens, assim como o Rei do Futebol.

@endrick Obrigado Deus ????⚽️ @Seleção Brasileira ?️ @Road to '26 ♬ Original Sound - TikTok Advertiser

Tags:

Endrick

Mais recentes

Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos

João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos
Imagem - Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro

Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro