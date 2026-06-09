FUTEBOL

Endrick é comparado ao anime Naruto após vídeo viral; entenda

Transformação do craque no camisa 10 e comparação com anime chamou atenção nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:19

Montagem feita com Endrick Crédito: Imagem gerada pelo Gemini

Endrick comemorou a transformação do camisa 19 do titular da Seleção Brasileira no icônico número 10 com um vídeo sobre a “previsão” do futuro do jogador que viralizou nas redes sociais.

Em publicações que circulam nas redes sociais, internautas compararam a cena com o anime Naruto, uma das animações japonesas mais populares entre os brasileiros.

Endrick 1 de 9

No vídeo, após marcar um gol no amistoso entre Brasil e Egito, dias antes da primeira partida da Seleção nesta quinta-feira (11), Endrick pula com as mãos para cima. O movimento fez com que o tecido da camisa se contraia, fazendo com que o algarismo 9 pareça um 0, completando o número 10.