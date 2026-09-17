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Enfermeira abandona UTI, entra para o conteúdo adulto e reencontra ex-paciente de Covid; ele já gastou mais de R$ 100 mil em seu perfil

Aline Limas reconheceu o homem durante uma conversa e só depois descobriu que ele estava entre os maiores compradores de seu conteúdo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:47

Aline Limas
Aline Limas Crédito: Divulgação CO Assessoria

Aline Limas jamais imaginou que duas fases tão diferentes de sua vida acabariam se cruzando. Depois de cerca de 11 anos trabalhando na enfermagem, incluindo a chefia de uma UTI e a linha de frente durante o período da pandemia de Covid-19, ela deixou a área da saúde e passou a produzir conteúdo adulto.

O reencontro com o passado aconteceu justamente dentro dessa nova profissão. Durante uma conversa com um assinante, Aline percebeu que o homem do outro lado da tela já tinha cruzado seu caminho anos antes. Ele contou que havia sido seu paciente durante a pandemia, quando estava internado em estado grave.

Aline Limas

Aline Limas por Reprodução
Aline Limas por Reprodução/Instagram
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Aline Limas por Reprodução

"Foi conversando que ele perguntou se eu lembrava dele e contou que tinha sido meu paciente durante a pandemia. Quando começou a falar da internação, fui lembrando daquele período e reconheci a história. Eu tinha cuidado dele quando o quadro era muito grave. Foi muito estranho pensar que estávamos nos reencontrando anos depois, mas em outro contexto", conta.

A surpresa, porém, não terminou no reconhecimento. Ao descobrir a identidade do assinante, Aline também percebeu que ele acompanhava seu trabalho havia aproximadamente um ano e já tinha desembolsado altos valores em seu perfil.

"Quando percebi que ele já tinha passado dos R$ 100 mil, achei surreal. Eu o conheci precisando de cuidados dentro de uma UTI e hoje ele acompanha meu trabalho, assina meu conteúdo e se tornou um dos meus maiores clientes. São duas fases da minha vida que eu nunca imaginei que fossem se encontrar", afirma.

Da UTI para o conteúdo adulto

A mudança de carreira marcou uma virada completa na trajetória profissional da enfermeira. Durante anos, Aline esteve ligada diretamente ao atendimento de pacientes e chegou a ocupar um cargo de liderança em uma unidade de terapia intensiva.

A produção de conteúdo adulto trouxe uma rotina completamente diferente, mas ela acredita que uma característica pessoal permaneceu intacta: a maneira de tratar as pessoas.

"Na enfermagem, eu sempre fui muito carinhosa, gostava de conversar, ouvir e dar atenção aos pacientes. Hoje o trabalho é completamente diferente, mas continuo sendo uma pessoa que gosta de ouvir e dar atenção a quem me acompanha", diz.

Para Aline, foi justamente essa característica que acabou aparecendo também na nova profissão. "Acho que as pessoas percebem quando existe cuidado na forma de tratar o outro. Mudei completamente de profissão, mas essa parte de mim continuou igual", completa.

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