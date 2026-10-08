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Engenheiro criou geleiras no deserto: 13 anos depois, torres de gelo irrigam vilarejos e armazenam água no Himalaia

Geleiras artificiais armazenam água durante o inverno e abastecem plantações de Ladakh na primavera, antes que o degelo natural ganhe força

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:15

Bandeiras de oração decoram uma estupa de gelo criada para liberar água durante os meses mais críticos do calendário agrícola
Bandeiras de oração decoram uma estupa de gelo criada para liberar água durante os meses mais críticos do calendário agrícola Crédito: Divulgação – Ice Stupa Project

Comunidades de Ladakh, no norte da Índia, encontraram nas geleiras artificiais uma forma de enfrentar a falta de água no início do calendário agrícola. Durante o inverno, moradores transformam o volume excedente dos riachos em grandes torres de gelo, que derretem gradualmente e abastecem as plantações na primavera.

A região ocupa uma área árida e elevada do Himalaia, com pouca chuva e temperaturas que podem ficar muito abaixo de zero. A agricultura depende principalmente do gelo e da neve acumulados nas montanhas. O problema surge em abril e maio, quando os produtores iniciam o cultivo, mas as geleiras naturais ainda não liberam água suficiente.

O engenheiro e educador Sonam Wangchuk desenvolveu uma alternativa para reduzir esse intervalo. O primeiro protótipo de estupa de gelo surgiu no inverno de 2013 para 2014. Desde então, diferentes comunidades adotaram estruturas semelhantes para conservar parte da água que seguiria pelos riachos durante os meses mais frios.

Geleiras no deserto

Agricultores preparam o solo de Ladakh, onde o degelo das torres de gelo ajuda a abastecer os campos durante a primavera por Divulgação – Ice Stupa Project
Campos cultivados formam uma área verde entre as montanhas secas de Ladakh, região marcada pela escassez de chuva por Wikimedia Commons
Líderes budistas participam de uma cerimônia diante de uma das primeiras estupas de gelo construídas em Ladakh por Divulgação – Ice Stupa Artificial Glacier Project
Moradores e visitantes se aproximam de uma estupa que alcançou mais de 30 metros e armazenou milhões de litros de água por Reprodução/Ciril Jazbec
Bandeiras de oração decoram uma estupa de gelo criada para liberar água durante os meses mais críticos do calendário agrícola por Divulgação – Ice Stupa Project
Integrantes do Instituto Himalaio de Alternativas posam diante de duas estupas construídas para armazenar água durante o inverno por Wikimedia Commons
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Agricultores preparam o solo de Ladakh, onde o degelo das torres de gelo ajuda a abastecer os campos durante a primavera por Divulgação – Ice Stupa Project

A origem da ideia

Wangchuk aproveitou experiências anteriores desenvolvidas em Ladakh. No fim da década de 1980, o engenheiro Chewang Norphel já desviava riachos para encostas sombreadas, onde muros de pedra espalhavam a água em camadas rasas. O frio congelava o volume, que voltava a correr na primavera e ajudava a irrigar os campos.

Apesar dos resultados, o sistema exigia áreas amplas, terrenos elevados e pouca exposição solar. Wangchuk buscou uma alternativa que funcionasse mais perto dos vilarejos e ocupasse menos espaço. A solução ganhou um formato vertical inspirado nas estupas, monumentos associados à tradição budista.

O primeiro teste alcançou cerca de sete metros e permaneceu congelado até maio de 2014. A experiência permitiu ao projeto Ice Stupa ampliar os testes, aperfeiçoar a construção e levar a técnica para outras comunidades da região.

Como funcionam as geleiras

A estrutura dispensa bombas elétricas. Uma tubulação conecta uma nascente localizada em ponto mais alto ao terreno escolhido para receber a estupa. A diferença de altitude cria pressão e lança a água para cima, em um funcionamento semelhante ao de uma fonte.

Durante as noites de inverno, as gotas encontram temperaturas negativas, congelam no ar e se acumulam ao redor de uma base. O processo se repete até formar um cone que pode alcançar dezenas de metros. Quanto maior o volume armazenado, mais água a estrutura poderá liberar nos meses seguintes.

O formato vertical também retarda o derretimento. Como a torre concentra uma grande massa de gelo em uma área relativamente pequena, expõe ao sol uma superfície menor do que um reservatório horizontal equivalente. Dessa maneira, parte da geleira artificial resiste até a primavera, quando a demanda agrícola aumenta.

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Água para o plantio

Com a elevação das temperaturas, pequenos canais conduzem a água liberada até plantações, pomares e áreas de reflorestamento. A técnica não produz água nova. Ela transfere para a primavera o volume que passaria pelos riachos durante o inverno, período em que os agricultores quase não conseguem aproveitá-lo.

Uma iniciativa desenvolvida em parceria com o governo indiano registrou 26 estupas construídas por moradores. Cada estrutura armazenou, em média, cerca de 300 mil litros, totalizando aproximadamente 7,5 milhões de litros de água durante uma temporada.

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Recursos Hídricos apresenta os reservatórios de gelo de Ladakh como uma adaptação à escassez sazonal. Além das torres, moradores utilizam bacias, canais e cascatas congeladas para guardar água até o início do ciclo agrícola.

Limites do sistema

O desempenho das geleiras artificiais varia conforme a temperatura, o vento, a vazão disponível e o funcionamento dos encanamentos. Em invernos mais quentes, parte da água lançada não congela. Em outros casos, o próprio gelo bloqueia os tubos e interrompe a formação da torre.

Pesquisadores também identificaram perdas elevadas nos sistemas operados sem controle adequado. Um estudo sobre a eficiência das estupas concluiu que a automação consegue formar um volume semelhante de gelo utilizando uma parcela menor da água consumida pelo método convencional.

As torres não substituem as geleiras naturais nem resolvem sozinhas a crise hídrica do Himalaia. Elas funcionam como reservatórios temporários que aproximam a oferta do período de maior necessidade. Treze anos após o primeiro experimento, a tecnologia continua ajudando comunidades de Ladakh a levar água aos campos no começo do plantio.

Tags:

Índia Deserto Geleira sal do Himalaia Curiosidades

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