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Enquete A Fazenda 18: Catherine, Gabriel e Tina; quem deve ficar?

Quinta roça do reality show foi formada nesta quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:51

Tina, Gabriel e Catherine estão na berlinda
Tina, Gabriel e Catherine estão na berlinda Crédito: Reprodução | Record

A 5ª roça de A Fazenda 18 foi formada na noite desta quarta-feira (21). Desta vez, Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na berlinda.

Agora, depende do público, que escolhe qual participante deve sair da casa. O peão menos votado será eliminado do reality na noite desta quinta-feira (22). Agora é com você. Vote em quem deve ficar do reality!

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Como foi formada a 5ª roça de A Fazenda 18

Catherine Bascoy foi indicada diretamente pelo Fazendeiro da semana, Alfredo Amaral. Tina Calamba foi a mais votada pela sede, acumulando 9 votos dos participantes. Já Thaíde foi puxado da Baia por Ana Bruna Avia, que usou o Poder da Chama Vermelha, recebido de Jônatas Faro, que desistiu do reality nesta quinta-feira (22). Sobrou para Gabriel Torres, que na dinâmica do Resta Um, ocupou o último banquinho.

Sobrando no Resta Um, Gabriel Torres ganhou o poder de vetar um dos peões da Prova do Fazendeiro e escolheu Tina Calamba. Catherine, Gabriel e Thaíde disputaram a Prova do Fazendeiro, que envolveu conhecimentos de geografia do Brasil, agilidade e entregas. Thaíde venceu a prova, conquistou o chapéu de Fazendeiro e escapou da berlinda.

Tags:

A Fazenda 18

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