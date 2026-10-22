Enquete A Fazenda 18: Catherine, Gabriel e Tina; quem deve ficar?

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Felipe Sena
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:51
A 5ª roça de A Fazenda 18 foi formada na noite desta quarta-feira (21). Desta vez, Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na berlinda.
Agora, depende do público, que escolhe qual participante deve sair da casa. O peão menos votado será eliminado do reality na noite desta quinta-feira (22). Agora é com você. Vote em quem deve ficar do reality!
‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality
Catherine Bascoy foi indicada diretamente pelo Fazendeiro da semana, Alfredo Amaral. Tina Calamba foi a mais votada pela sede, acumulando 9 votos dos participantes. Já Thaíde foi puxado da Baia por Ana Bruna Avia, que usou o Poder da Chama Vermelha, recebido de Jônatas Faro, que desistiu do reality nesta quinta-feira (22). Sobrou para Gabriel Torres, que na dinâmica do Resta Um, ocupou o último banquinho.
Sobrando no Resta Um, Gabriel Torres ganhou o poder de vetar um dos peões da Prova do Fazendeiro e escolheu Tina Calamba. Catherine, Gabriel e Thaíde disputaram a Prova do Fazendeiro, que envolveu conhecimentos de geografia do Brasil, agilidade e entregas. Thaíde venceu a prova, conquistou o chapéu de Fazendeiro e escapou da berlinda.