REALITY

Enquete A Fazenda 18: Catherine, Gabriel e Tina; quem deve ficar?

Quinta roça do reality show foi formada nesta quinta-feira (22)

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:51

Tina, Gabriel e Catherine estão na berlinda Crédito: Reprodução | Record

A 5ª roça de A Fazenda 18 foi formada na noite desta quarta-feira (21). Desta vez, Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na berlinda.

Agora, depende do público, que escolhe qual participante deve sair da casa. O peão menos votado será eliminado do reality na noite desta quinta-feira (22). Agora é com você. Vote em quem deve ficar do reality!

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality 1 de 14

Como foi formada a 5ª roça de A Fazenda 18

Catherine Bascoy foi indicada diretamente pelo Fazendeiro da semana, Alfredo Amaral. Tina Calamba foi a mais votada pela sede, acumulando 9 votos dos participantes. Já Thaíde foi puxado da Baia por Ana Bruna Avia, que usou o Poder da Chama Vermelha, recebido de Jônatas Faro, que desistiu do reality nesta quinta-feira (22). Sobrou para Gabriel Torres, que na dinâmica do Resta Um, ocupou o último banquinho.