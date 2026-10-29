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Enquete A Fazenda 18: Darlin, Giovana e Maíra; quem deve ficar no reality?

Vote em quem você quer que continue no reality

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 00:32

Darlin, Giovana e Maíra estão na berlinda
Darlin, Giovana e Maíra estão na berlinda Crédito: Reprodução | Record

A disputa em A Fazenda 18 continua, e após a Prova do Fazendeiro, foi formada a 6ª Roça do reality.

Desta vez, Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken não conseguiram escapar da berlinda e disputam vaga para continuar no jogo. Agora, o jornal CORREIO, quer saber: quem você quer que fique no reality?

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‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

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As peoas foram confirmadas na Roça após Ana Bruna Ávila vencer a dinâmica e conquistar o tão sonhado chapéu de Fazendeira. A eliminada será anunciada nesta quinta-feira (29).

A formação da 6ª Roça começou com o fazendeiro da vez, Thaíde, indicando Darlin para a primeira vaga da berlinda. Na sequência, Giovanna ficou no segundo banquinho após ser a mais citada pelos colegas de confinamento, com 9 votos.

A atriz puxou Maíra da baia para o terceiro banquinho. Eduarda chegou a sobrar na dinâmica do Resta Um, mas graças ao poder vermelho, Mônica a tirou do alvo e colocou Ana Bruna no lugar. Ao final da noite, a influenciadora vetou Giovanna da Prova do Fazendeiro.

Tags:

A Fazenda 18

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