Ensaios técnicos do Carnaval do Rio 2027 já têm datas; veja calendário completo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:42
A preparação para o Carnaval do Rio de Janeiro de 2027 já tem data para começar na Marquês de Sapucaí. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) divulgou o calendário dos ensaios técnicos, que serão realizados nos dois últimos fins de semana de janeiro.
A programação terá novidades. Além das escolas do Grupo Especial, haverá desfiles de escolas mirins na abertura das datas. A tradicional lavagem da Sapucaí também muda de dia e será realizada no domingo, 31 de janeiro, em vez do sábado, como costuma acontecer.
Imagens do desfile da Viradouro
Todos os eventos serão gratuitos e também servirão para os testes de iluminação e som do Sambódromo. Em 2026, os ensaios técnicos reuniram cerca de 360 mil pessoas na Avenida.
Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval 2027:
23 de janeiro - sábado
A partir das 17h30:
Golfinhos do Rio de Janeiro
Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy
Corações Unidos do CIEP
A partir das 20h:
União de Maricá
Beija-Flor de Nilópolis
Paraíso do Tuiuti
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro
24 de janeiro - domingo
A partir das 17h:
Inocentes da Caprichosos
Miúda da Cabuçu
Império do Futuro
A partir das 19h:
Unidos de Vila Isabel
Mocidade Independente de Padre Miguel
Unidos da Tijuca
Salgueiro
30 de janeiro - sábado
A partir das 17h30:
Petizes da Penha
Nova Geração do Estácio
Infantes do Lins
A partir das 20h:
Salgueiro
Imperatriz Leopoldinense
Portela
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio
31 de janeiro - domingo
A partir das 17h:
Lavagem da Sapucaí
A partir das 19h:
Viradouro
Grande Rio
Mangueira