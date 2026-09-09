Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ensaios técnicos do Carnaval do Rio 2027 já têm datas; veja calendário completo

Liesa antecipou a programação, que terá quatro dias de eventos gratuitos na Sapucaí e novidades antes do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:42

Desfile da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí
Desfile da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

A preparação para o Carnaval do Rio de Janeiro de 2027 já tem data para começar na Marquês de Sapucaí. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) divulgou o calendário dos ensaios técnicos, que serão realizados nos dois últimos fins de semana de janeiro.

A programação terá novidades. Além das escolas do Grupo Especial, haverá desfiles de escolas mirins na abertura das datas. A tradicional lavagem da Sapucaí também muda de dia e será realizada no domingo, 31 de janeiro, em vez do sábado, como costuma acontecer.

Imagens do desfile da Viradouro

Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews
1 de 10
Imagens do desfile da Viradouro por Leo Franco / AgNews

Todos os eventos serão gratuitos e também servirão para os testes de iluminação e som do Sambódromo. Em 2026, os ensaios técnicos reuniram cerca de 360 mil pessoas na Avenida.

Leia mais

Imagem - Neymar posta recado enigmático e torcedores apontam ressentimento após craque ficar fora de convocação da Seleção Brasileira

Neymar posta recado enigmático e torcedores apontam ressentimento após craque ficar fora de convocação da Seleção Brasileira

Imagem - VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo

VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo

Imagem - Bilionário, Roberto Justus tem fazenda luxuosa de 104 hectares, cinema particular e estrutura que mais parece um resort; veja detalhes

Bilionário, Roberto Justus tem fazenda luxuosa de 104 hectares, cinema particular e estrutura que mais parece um resort; veja detalhes

Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval 2027:

23 de janeiro - sábado

A partir das 17h30:

Golfinhos do Rio de Janeiro

Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy

Corações Unidos do CIEP

A partir das 20h:

União de Maricá

Beija-Flor de Nilópolis

Paraíso do Tuiuti

Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro

Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro por Reprodução/Redes sociais
Juliana Paes e Bellinha Delfim por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro por Reprodução/Redes sociais
Mestre Ciça e Bellinha Delfim por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim foi atleta de provas de velocidade no atletismo por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim e Alcione por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim e a filha, Mel por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro por Reprodução/Redes sociais
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro por Reprodução/Fabiano Sadcoxa Vieira
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro substituindo Juliana Paes por Reprodução/Redes sociais
1 de 11
Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro por Reprodução/Redes sociais

24 de janeiro - domingo

A partir das 17h:

Inocentes da Caprichosos

Miúda da Cabuçu

Império do Futuro

A partir das 19h:

Unidos de Vila Isabel

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Salgueiro por Alexandre Macieira | Riotur
Salgueiro por Reprodução
Salgueiro por Alexandre Macieira | Riotur
Salgueiro por Alex Ferro/RioTur
Salgueiro por Eduardo Hollanda/RioCarnaval
Salgueiro por Reprodução
1 de 6
Salgueiro por Alexandre Macieira | Riotur

30 de janeiro - sábado

A partir das 17h30:

Petizes da Penha

Nova Geração do Estácio

Infantes do Lins

A partir das 20h:

Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta desfila pela Mocidade no Rio de Janeiro, em 2016 por Getty Images
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução|Instagram
1 de 9
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram

31 de janeiro - domingo

A partir das 17h:

Lavagem da Sapucaí

A partir das 19h:

Viradouro

Grande Rio

Mangueira

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Boni revela qual a demissão mais difícil da TV Globo: ‘Uma querida amiga’

Boni revela qual a demissão mais difícil da TV Globo: ‘Uma querida amiga’
Imagem - Cauã Reymond emociona com declaração após ‘conquista’ da filha com Grazi Massafera

Cauã Reymond emociona com declaração após ‘conquista’ da filha com Grazi Massafera