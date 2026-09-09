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Ensaios técnicos do Carnaval do Rio 2027 já têm datas; veja calendário completo

Liesa antecipou a programação, que terá quatro dias de eventos gratuitos na Sapucaí e novidades antes do Carnaval

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:42

Desfile da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

A preparação para o Carnaval do Rio de Janeiro de 2027 já tem data para começar na Marquês de Sapucaí. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) divulgou o calendário dos ensaios técnicos, que serão realizados nos dois últimos fins de semana de janeiro.

A programação terá novidades. Além das escolas do Grupo Especial, haverá desfiles de escolas mirins na abertura das datas. A tradicional lavagem da Sapucaí também muda de dia e será realizada no domingo, 31 de janeiro, em vez do sábado, como costuma acontecer.

Imagens do desfile da Viradouro 1 de 10

Todos os eventos serão gratuitos e também servirão para os testes de iluminação e som do Sambódromo. Em 2026, os ensaios técnicos reuniram cerca de 360 mil pessoas na Avenida.

Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval 2027:

23 de janeiro - sábado

A partir das 17h30:

Golfinhos do Rio de Janeiro

Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy

Corações Unidos do CIEP

A partir das 20h:

União de Maricá

Beija-Flor de Nilópolis

Paraíso do Tuiuti

Bellinha Delfim é a nova rainha da Viradouro 1 de 11

24 de janeiro - domingo

A partir das 17h:

Inocentes da Caprichosos

Miúda da Cabuçu

Império do Futuro

A partir das 19h:

Unidos de Vila Isabel

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Salgueiro 1 de 6

30 de janeiro - sábado

A partir das 17h30:

Petizes da Penha

Nova Geração do Estácio

Infantes do Lins

A partir das 20h:

Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio 1 de 9

31 de janeiro - domingo

A partir das 17h:

Lavagem da Sapucaí

A partir das 19h:

Viradouro

Grande Rio