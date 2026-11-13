Entenda a dívida de R$ 1,5 milhão envolvendo Belo e Gracyanne Barbosa e por que cachês da influenciadora foram bloqueados

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Heider Sacramento
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 21:46
O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa ainda tem desdobramentos financeiros. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a influenciadora aguarda que o cantor resolva compromissos que somariam aproximadamente R$ 1,5 milhão. Parte da disputa envolve uma dívida relacionada à mansão onde os dois viveram em São Paulo, enquanto outro episódio teria provocado um novo desgaste entre os ex-companheiros.
Um dos principais problemas está ligado ao imóvel localizado no bairro do Planalto Paulista, na capital paulista. A dívida acumulada com a residência chegava a cerca de R$ 773 mil, incluindo aluguéis atrasados, parcelas de IPTU e contas de consumo.
De acordo com o portal, Gracyanne já quitou mais da metade do débito e continua pagando valores pendentes, inclusive a parcela que caberia a Belo. A cobrança judicial também atingiu diretamente o patrimônio da influenciadora.
Por que os cachês de Gracyanne foram bloqueados?
Por determinação da Justiça, contas e recebimentos da musa fitness foram alvo de bloqueios para abater a dívida do imóvel. Desde que deixou o Big Brother Brasil, valores de trabalhos publicitários e até o cachê referente à participação no quadro Dança dos Famosos, deste ano, teriam sido retidos.
Gracyanne Barbosa e Belo
Na prática, o bloqueio significa que parte do dinheiro que Gracyanne receberia por seus trabalhos fica indisponível, sendo direcionada ao pagamento da pendência judicial. Segundo as informações divulgadas, a medida busca garantir a quitação dos valores cobrados.
Negociação de carro aumentou o desgaste
Outro episódio teria ampliado o impasse financeiro. Há pouco mais de um mês, Gracyanne teria dado uma entrada de R$ 600 mil para comprar um automóvel. A influenciadora, porém, estranhou a demora para que o veículo retornasse do serviço de blindagem.
Segundo o LeoDias, Belo teria utilizado o valor pago pela ex-esposa como crédito para abater uma dívida pessoal que mantinha com o proprietário da concessionária responsável pela negociação. A informação foi divulgada pelo portal e não deve ser tratada como uma conclusão judicial sobre o caso.
Até o momento, as informações sobre os compromissos financeiros do ex-casal foram divulgadas pelo portal LeoDias. O montante de aproximadamente R$ 1,5 milhão reúne diferentes pendências, entre elas a dívida imobiliária e a negociação do automóvel.