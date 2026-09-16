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Entenda a polêmica: Martinho da Vila se revolta com decisão da Vila Isabel, escola volta atrás e compositores deixam agremiação

Presidente de honra não aceitou que seu samba fosse unido a outra composição; após mudança, quatro músicos anunciaram saída da escola

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:29

Martinho da Vila
Martinho da Vila Crédito: Reprodução

Uma decisão sobre o samba-enredo da Unidos de Vila Isabel para o Carnaval de 2027 terminou em uma reviravolta envolvendo Martinho da Vila e provocou a saída de quatro compositores da escola. A confusão começou depois que a agremiação decidiu unir duas obras que disputavam a escolha do samba oficial.

No último sábado (12), a Vila Isabel anunciou que levaria para a Avenida uma combinação dos sambas de números 5 e 13. O segundo tinha entre os autores Martinho da Vila, presidente de honra da escola, além de Evandro Bocão e André Diniz.

Martinho da Vila

Martinho da Vila por Reprodução
Martinho da Vila por Reprodução
Martinho da Vila por Reprodução
Mulher e filha de Martinho da Vila por @martinhodavilaoficial via Instagram
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Martinho da Vila em medição para produção de estátua por Reprodução
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Martinho da Vila por Reprodução

Martinho, no entanto, não concordou com a decisão. Segundo a Veja, o sambista afirmou que não havia sido consultado previamente sobre a junção e pediu que seu nome fosse retirado da composição.

“Não concordo e já pedi para retirar meu nome”, declarou. Em outra manifestação, o artista criticou a prática de unir diferentes obras e afirmou que uma eventual combinação deveria passar pelos próprios compositores.

A situação ganhou novos contornos nos bastidores da escola. De acordo com a coluna Gente, da Veja, Capitão Guimarães, financiador da agremiação, havia alertado o filho, Luiz Guimarães, de que a decisão poderia provocar uma reação de Martinho. A publicação afirma ainda que Martinho conversou com Capitão Guimarães e reiterou que retiraria seu nome caso a escolha fosse mantida.

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Vila Isabel volta atrás

Após a repercussão, a Vila Isabel desistiu da junção e decidiu que somente o samba número 13 seria utilizado no Carnaval de 2027.

Em comunicado, Luiz Guimarães afirmou que a decisão levou em consideração a relação histórica de Martinho com a agremiação e a avaliação da equipe de Carnaval.

“Diante da posição dele e de tudo que avaliamos com a nossa equipe de Carnaval, entendemos que o samba nº 13 era o melhor caminho. É uma obra forte e que conta muito bem a história que queremos levar para a Avenida”, afirmou.

Martinho completa seis décadas de história com a Vila Isabel e ocupa o posto de presidente de honra da escola.

Compositores deixam a Vila Isabel

A mudança, entretanto, provocou uma nova crise. Quatro dos oito compositores ligados ao samba número 5 anunciaram que deixariam a agremiação: Rafael Tinguinha, Gustavinho Oliveira, Gabriel Simões e Thales Nunes.

Gabriel Simões lamentou que o grupo tenha sido anunciado inicialmente como vencedor e depois perdido o posto.

“A gente foi para a quadra, apresentou por quatro vezes, fomos anunciados como campeões e agora a escola diz que não somos campeões. Vamos fazer o que? Não tem o que falar”, declarou.

Gustavinho Oliveira também se manifestou nas redes sociais e relatou o impacto emocional de sua relação com a escola.

O samba escolhido será levado para o enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado no romance de Itamar Vieira Junior. A obra passará por ajustes de letra e melodia antes do desfile da Vila Isabel no Carnaval de 2027.

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