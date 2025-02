BBB25

Entenda como vai funcionar a dinâmica que pode levar os confinados para o ‘Tá com Nada’

'Freeze' com Gracyanne Barbosa desafia participantes a ficarem imóveis para evitar punição coletiva

H Heider Sacramento

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 07:55

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/TV Globo

Os participantes do BBB 25 enfrentarão o “Freeze”, na manhã desta quinta-feira (6), uma dinâmica inspirada em versões internacionais do reality show, como as edições da Holanda e dos Estados Unidos. No formato estrangeiro, os confinados são surpreendidos por familiares, amigos ou até mesmo por seus animais de estimação. >

No Brasil, o desafio será marcado pelo retorno de Gracyanne Barbosa à casa. Segundo Tadeu Schmidt, os brothers precisarão permanecer completamente imóveis, como em uma brincadeira de estátua. Caso alguém se mova, todos serão penalizados: a casa inteira vai ficar no ‘Tá com Nada’, com inúmeras restrições alimentares .>

“Assim que acabar o Mais Você, a casa será surpreendida por uma voz — essa voz vai mandar todo mundo ficar parado, congelado, estátua, sem se mexer. Nesse momento, Gracyanne vai entrar”, explicou Schmidt ao vivo durante o programa.>